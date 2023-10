Giornata mondiale della vista, a Varese controlli e screening gratuiti

“Non servono immagini per descrivere il buio”, questo sostiene la Iapb Italia onlus – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità – che anche quest’anno mette al centro dell’attenzione la vista e, soprattutto, la necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita.

Infatti, giovedì 12 ottobre si terrà la Giornata Mondiale della Vista, promossa dalla IAPB ed attivata concretamente sul territorio dalle realtà ivi operanti.

A Varese l’invito ad agire per prevenire le problematiche visive viene reso operativo dalla Sezione Territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.) che, grazie al patrocinio dell’ASST Sette Laghi – Polo Universitario ed alla attiva presenza dei suoi specialisti, al supporto tecnico e strumentale di Frastema Ophthalmics brand di FE-Group, alla collaborazione dell’Istituto Einaudi di Varese (indirizzo di ottica), propone degli screening gratuiti rivolti alla cittadinanza.

I controlli verranno effettuati giovedì 12 ottobre 2023, nel corso di tutta la giornata, su appuntamento da fissare contattando il numero 0332 260 348, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì.

La prevenzione, la diagnosi tempestiva e la cura sono fondamentali per conservare la propria vista, perché c’è solo un modo per vedere il futuro: fare prevenzione oggi.