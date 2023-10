Giornata no per il Varese, tra errori e regali al “Franco Ossola” passa 1-0 la Fezzanese

Una gara matta al “Franco Ossola”, dalla quale però il Varese ne esce sconfitto. A fare festa è la Fezzanese, alla quale basta il gol di Bruccini con una punizione beffarda dai 40 metri (foto di Luca Luini/VareseNews) per l’1-0 che condanna i biancorossi al primo ko stagionale davanti al proprio pubblico.

Una gara approcciata male dai biancorossi, che già dai primi minuti non sono riusciti a dare la propria impronta al match, sbagliando tanto e facendosi trovare distratti, come in occasione del rigore concesso al 28′ per il fallo di Baldaro ma fallito dall’ex Cantatore, che ha calciato sul palo. Al 45′ il gol partita: punizione dai 40 metri sulla sinistra di Bruccini, traiettoria alta e beffarda che scavalca Ferrari – colpevole il giusto – e si insacca all’incrocio dei pali. Nella ripresa la faccia è diversa, i primi minuti sono intensi e l’inerzia sembra poter cambiare, prima della disavventura di Pisan che si fa espellere dopo appena 4′ dall’ingresso in campo. Nonostante l’inferiorità numerica però il Varese ci ha provato a rimettere in piedi una gara segnata, ma Zazzi ha centrato il palo con una rasoiata di sinistro e l’arbitro non ha giudicato da rigore un contatto molto dubbio su Banfi. Nel finale i tanti lanci in area ligure non hanno creato grattacapi, con Angeletti che, chiamato in causa per l’infortunio di Salvalaggio, si è lanciato con coraggio su ogni pallone alto.

Il Varese esce così sconfitto da errori, sviste ma anche qualche regalo di troppo. La somma delle due gare consecutive giocate in casa nelle ultime due settimane ha portato ai biancorossi un solo punto, troppo poco per nutrire ambizioni di altissima classifica, con la vetta lontana 7 lunghezze. La vittoria manca da tre giornate per i ragazzi di mister Cotta, che proveranno a ritrovare i tre punti settimana prossima in casa del Chieri penultimo in classifica.

FISCHIO D’INIZIO

Seconda di fila al “Franco Ossola” per i biancorossi che dopo il 2-2 subito in rimonta contro l’Albenga vogliono tornare alla vittoria. Nel 4-4-2 di mister Corrado Cotta torna in porta il 2006 Ferrari, in mediana c’è Zazzi con Vitofrancesco mentre in attacco si punta su Stefano Banfi, autore di una doppietta sette giorni fa, e Sindrit Guri che ha un nuovo esordio dopo quello sfortunato di settimana scorsa, terminato con il viaggio in ambulanza per un duro colpo al torace. La Fezzanese, squadra di Fezzano, una frazione della splendida Porto Venere, arriva a Masnago guidata in panchina da Cristiano Rolla e in campo dall’ex Francesco Cantatore, oltre che dall’esperto Mirko Bruccini. In questo inizio di stagione i verdi hanno sfruttato soprattutto i turni casalinghi mentre in trasferta è uno solo il punto conquistato, alla prima di campionato contro la Lavagnese. Nota di colore: per la prima volta in stagione il Varese è in maglia bianca.

PRIMO TEMPO

Non un inizio incoraggiante da parte del Varese che sbaglia tanto e lascia qualche metro di troppo alla Fezzanese, che non si fa pregare e si porta avanti. All’11’, sul primo corner della gara, il destro di Bruccini trova in area Mariotti che di testa non centra la porta. Il primo squillo biancorosso arriva al 19′ con il lancio di Baldaro che trova Guri in corsa, controllo tra due difensori e diagonale che Salvalaggio intercetta con la punta delle dita; sul prosieguo dell’azione ci prova anche Zazzi ma trova la ribattuta di Santeramo. Al 22′ è ancora Guri a chiamare in causa il portiere ligure con un colpo di testa dopo una bella azione di Furlan a sinistra, ma questa volta il numero 1 verde si ritrova la palla tra le braccia. Che non sia una giornata particolarmente felice per il Varese lo si capisce al 28′ quando la Fezzanese batte velocemente una punizione in attacco trovando distratta la retroguardia biancorossa, Baldaro allunga la gamba su Mariotti commettendo un fallo da rigore, che l’arbitro giustamente concede. Dal dischetto però l’ex Cantatore spiazza Ferrari ma colpisce il palo. I biancorossi provano a reagire e Guri è il più attivo: al 31′ l’attaccante albanese manda fuori di un soffio con un’incornata sulla punizione di Vitofrancesco, mentre al 35′ dopo un recupero palla in zona offensiva sbaglia scelta non calciando ma cercando un assist per Banfi intercettato da Del Bello. I biancorossi sembrano chiudere in avanti il primo tempo, Perissinotto calcia fuori un diagonale al 40′ ma allo scoccare del 45′ i liguri trovano il vantaggio con una punizione dai 40 metri di Bruccini trova una parabola beffarda che supera Ferrari e si insacca all’incrocio dei pali per l’1-0 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO

I biancorossi hanno un’altra faccia nella ripresa, attaccando con voglia e alzando i ritmi. Al 3′ Banfi si gira bene sulla sponda di Guri ma trova la respinta della difesa ospite, mentre al 6′ è Salvalaggio in tuffo a parare sul colpo di testa di Bernacchi. Sul corner successivo Guri troverebbe il gol ma l’arbitro annulla per una presunta carica sul portiere. Mister Cotta decide allora di cambiare e al 12′ con l’ingresso di Pisan e Palazzolo per Perissinotto e Cottarelli passa al 4-3-3. Ma il cambio dura poco perché al 16′ Pisan sbaglia un passaggio verso Ferrari e ferma con una trattenuta l’avversario beccandosi il rosso diretto e lasciando i suoi in 10. I biancorossi sbandano e Mariotti poco dopo potrebbe chiudere i conti ma dal cuore dell’area calcia alto. Il Varese allora si ricompatta e va all’attacco con volontà, accumulando corner ma senza riuscire a creare occasioni. Al 27′ però Banfi si inserisce bene e cade in area dopo un contatto molto sospetto che l’arbitro però giudica regolare tra le tante proteste, compresa quella di Furlan che viene ammonito. Vitofrancesco e compagni ci credono e si portano in avanti nonostante l’inferiorità numerica ma la Fezzanese ha buon gioco a chiudersi in difesa e far correre i secondi quando può. Nei 5′ di minuti Mandelli recupera tutti i palloni che gravitano dalle sue parti ma la difesa ligure non concede nulla e anche il portiere di riserva Angeletti, dentro per l’infortunio muscolare di Salvalaggio, fa il suo dovere bloccando i cross che piovono nella sua area. Al triplice fischio dell’arbitro i biancorossi conoscono così la prima sconfitta stagionale casalinga