Giornata regionale delle GEV, in 600 alla Baita del Fondista di Cunardo

Oltre 600 Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) provenienti da ogni angolo della Lombardia domenica 22 ottobre si sono riunite per partecipare alla “Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia”, quest’anno ospitata nella provincia di Varese alla Baita del Fondista di Cunardo.

La giornata è stata un’occasione importante per celebrare il riconoscimento del ruolo dei volontari da parte del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, al sottosegretario Raffaele Cattaneo e ai consiglieri regionali Giacomo Cosentino, Emanuele Monti e Diego Invernici.

«Abbiamo scelto questo luogo perché è una delle porte del Parco del Campo dei Fiori, uno dei parchi più antichi di Regione Lombardia. L’anno prossimo festeggeremo i 40 anni di questo gioiello per la provincia e per tutta la Regione. Questa giornata è completamente dedicata a voi GEV – ha aperto l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi -, a tutti voi e anche a chi non c’è oggi. Siamo lieti di constatare che c’è stata un’inversione di tendenza e che il numero di persone che desidera diventare GEV è in aumento. Questo dimostra che c’è una crescente volontà da parte dei cittadini di impegnarsi come volontari per preservare il nostro territorio. E anche Regione è impegnata in questo senso: quasi il 30% del nostro territorio è sotto aree protette. La nostra Regione, dunque, non è solo una forza economica ma anche patrimonio naturalistico, che dobbiamo preservare. Grazie ancora a tutte le oltre 600 GEV presenti – ha concluso Comazzi -. Voi siete gli occhi e le sentinelle del nostro territorio, siete fondamentali per la nostra regione, non solo per il controllo e il monitoraggio, ma anche per la raccolta di dati scientifici e per la vostra stretta connessione con la nostra terra, che rappresenta la bellezza che dobbiamo preservare».

Una giornata, quella dedicata alle GEV, istituita da Regione per valorizzare l’operato dei volontari e rafforzare il loro spirito di appartenenza legando centinaia di esperienze a salvaguardia dell’ambiente e a tutela della biodiversità.

«Proteggere, conoscere e valorizzare: questa è la direzione in cui si muove la vostra attività e anche la nostra. L’inizio di questa nuova legislatura – ha aggiunto il Presidente Attilio Fontana -, ha come obiettivo il promuovere lo sviluppo sostenibile, che abbraccia gli aspetti ambientali, economici e sociali, con una particolare attenzione al territorio, che non possiamo permetterci di trascurare. Il volontariato gioca un ruolo essenziale, e senza di voi, potremmo fare molto meno. Voi siete un elemento indispensabile e dovete continuare a dimostrare la capacità di questa regione di fare, creare, e promuovere la solidarietà e il volontariato».

Grande orgoglio per la prima cittadina di Cunardo, Pinuccia Mandelli, che ha espresso gratitudine non solo per la presenza di figure istituzionali di rilievo, ma anche per tutte le GEV presenti, ritenute patrimonio di competenze, esperienze e amore per il territorio: «Chissà che vedendo la vostra forza, entusiasmo e esperienza – ha detto Mandelli – sempre più giovani non decidano di unirvi a voi. Nel frattempo, condivideremo con voi l’amore che avete per il nostro ambiente, che ha bisogno di essere preservato. Vi auguro di mantenere sempre le motivazioni e l’entusiasmo necessari per portare avanti il vostro lavoro quotidiano».

A prendere la parola in chiusura il presidente del Parco del Campo dei Fiori, Giuseppe Barra: «Sono emozionato nel vedere una così importante comunità riunita in questo luogo, che rappresenta il Parco Campo dei Fiori, un punto di incontro tra due comunità montane, la provincia e il comune di Varese e il sistema regionale dei parchi. Questo volontariato altamente qualificato delle GEV ci aiuta a preservare e valorizzare il nostro territorio».

La cerimonia istituzionale è poi stata seguita dall’esibizione di alcuni bimbi delle scuole di Cunardo con l’inedita canzone, da loro scritta insieme alle insegnanti, “Terra chiama aiuto”, e le premiazioni di alcuni enti e volontari.