Giornate d’Autunno del Fai, la delegazione di Varese mostra i tesori di Besozzo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre torna il grande evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia organizzato dal Fai.

I Delegati e Volontari varesini della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia della città e dei suoi dintorni.

Insieme al Gruppo Giovani e al Gruppo Valcuvia apriranno i principali luoghi di interesse nel Comune di Besozzo.

Le visite ai beni dell’elenco a seguire sono senza prenotazione e non comportano l’obbligo ad avere una tessera FAI

(salvo dove diversamente indicato):

– Palazzo Besozzi Maggi – visita aperta a tutti. Qui si svolgerà anche l’evento speciale “Alluvione in Emilia Romagna”: il racconto dei Volontari del Nucleo Sommozzatori della Protezione Civile di Gazzada Schianno, riservato ai soli tesserati FAI.

– Cortile Palazzo Besozzi-Adamoli

– Parco Contini

– Ex Copertificio Sonnino

Un patrimonio sorprendente e inaspettato, che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono fascino, culture e tradizioni, e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI – sia online che presso i luoghi aperti – sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota. Ai visitatori sarà richiesto un contributo libero a partire da 3 euro per ogni bene (fatta eccezione per i minori).

Orari visite sabato 14 ottobre: dalle 14:30 alle 18:00

Orari visite domenica 15 ottobre: dalle 10:00 alle 18:00

In caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito.

Il Fai – Delegazione di Varese ringrazia l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e il supporto all’iniziativa, il Nucleo Sommozzatori della Protezione Civile di Gazzada Schianno e tutti i proprietari dei Beni aperti.

