Giornate FAI d’autunno. La delegazione del Seprio sulle orme di Enrico Castiglioni

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

DELEGAZIONE FAI del SEPRIO SULLE ORME DI ENRICO CASTIGLIONI

In questa edizione la Delegazione FAI del Seprio ha voluto imperniare le proprie aperture per le GF Autunno attorno ad un tema specifico e cioè le opere architettoniche di Enrico (Richino) Castiglioni, con particolare attenzione ai suoi progetti e realizzazioni degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, continuando la riscoperta di edifici significativi dell’architettura contemporanea già avviata nelle ultime manifestazioni, aderendo alle tematiche delineate dal Presidente Marco Magnifico e sottolineando l’importanza della figura dell’architetto bustese nel panorama nazionale del XX secolo.

Pertanto verranno aperte alle visite del pubblico, con i seguenti orari: sabato 14 e domenica 15 ore 10,00/18,00 (ultime visite partenza dei gruppi ore 17,30)

BUSTO ARSIZIO

Centro Formazione Professionale ENAIP Lombardia

Villaggio Sant’Anna

CASTELLANZA

ISIS C.Facchinetti

GORLA MINORE –

Istituto Comprensivo G.Parini

Chiesa dei SS. Nazario e Celso (Parrocchiale di Prospiano – orario visite: sabato 14 ore 13,00/18,30 – ultima visita 18,00; domenica 15 ore 13,00/17,30 – ultima visita 17,00)

Pur non rientrando nel tema generale, saranno inoltre aperte al pubblico: Villa Durini (a Gorla Minore e l’Archivio Missoni a Sumirago.

Le visite saranno guidate dai Volontari della Delegazione del SEPRIO (a cui va il ringraziamento della Delegazione) e dagli allievi delle scuole ENAIP e ISIS Facchinetti, sostenuti nell’impegno dai loro Docenti, dal personale dell’Archivio Missoni.

A completamento delle Giornate ed in stretta relazione al tema generale è prevista per la serata di Sabato 14, ore 21,00, presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio, una Conferenza dal titolo:

Enrico (Richino) Castiglioni. Architettura e ideale organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e l’arch. Stefano Castiglioni, che fin dai primi contatti ha accolto con favore e sostenuto l’iniziativa della Delegazione del Seprio.

La Delegazione ringrazia infine in modo speciale i proprietari dei Beni, le amministrazioni comunali, le parrocchie, gli esperti locali che hanno attivamente collaborato alla buona riuscita delle Giornate d’Autunno.

700 LUOGHI DA SCOPRIRE IN TUTTA ITALIA

“Questa edizione delle Giornate FAI” – ha dichiarato il Presidente Marco Magnifico – “intende ribadire il ruolo fondante che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del nostro Paese”. Università, licei o istituti tecnici in Italia sono spesso edifici di valore storico e artistico, meritevoli di essere visitati, scoperti e valorizzati, ma il loro valore è soprattutto nel custodire, tramandare e promuovere la conoscenza, per costruire la cultura dei cittadini di oggi e di domani. Per due giorni 700 luoghi in Italia saranno come “classi” a cielo aperto, in cui tornare ad imparare, e in cui ad insegnare saranno gli studenti, nella consueta veste di Apprendisti Ciceroni.

I Delegati e Volontari della Fondazione, come ogni anno, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo di questo Paese. Un patrimonio sorprendente e inaspettato, che non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici e paesaggi inediti e sconosciuti, luoghi speciali che custodiscono fascino, culture e tradizioni, e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com’è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, promossa dalla Fondazione a sostegno del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese.

In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI – sia online che presso i luoghi aperti – sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota. Le GF Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionae; pertanto ai visitatori verrà suggerito un contributo libero sarà richiesto un contributo libero consigliato a partire da 3 euro per ogni bene (fatta eccezione per i minori), utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano obiettivo primario della Fondazione