Giovane donna colpita da una doppia embolia, salvata da un’equipe di medici del Circolo

Giovane donna colpita da una doppia embolia polmonare salvata all’ospedale di Circolo. Una storia che merita di essere raccontata perché emblematica di un impegno comune e diffuso in ASST Sette Laghi: quello per far funzionare la rete che collega gli ospedali aziendali.

I tratti eccezionali della vicenda sono correlati alla particolarità delle condizioni cliniche della paziente che ne è stata protagonista: una giovane donna con una doppia embolia polmonare, ulteriormente complicata da altre problematiche. I sintomi iniziali, difficoltà a respirare e malessere generale, l’hanno portata a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino, quello di Tradate. Il cardiologo e il radiologo hanno individuato rapidamente la presenza di un’embolia polmonare, è stata quindi avviata la terapia specifica e organizzato il trasferimento della paziente nella sede Hub di Varese, che l’ha accolta nell’Unità Coronarica.

La terapia ha inizialmente dimostrato la sua efficacia, ma tra le 24 e le 48 ore dall’esordio, il problema si è ripresentato: un’angioTC eseguita d’urgenza ha confermato una nuova embolia formatasi sulla precedente. Si tratta di una situazione molto delicata, che ha richiesto un nuovo inquadramento. “L’équipe intervenuta è molto ampia, la stessa richiesta per la sala operatoria ibrida – spiegano dall’Asst Sette Laghi – : radiologo interventista, cardiologo interventista e tutta l’ équipe cardiologica, cardiochirurgo, chirurgo vascolare, cardioanestesista, anestesista e ovviamente infermieri, che hanno accompagnato la paziente in tutto il percorso clinico”.

“Un rapido confronto con il centro iperspecialistico del San Matteo di Pavia e si conferma l’opportunità di procedere nella sala della Radiologia interventistica per rimuovere l’occlusione all’arteria polmonare. Per il caso specifico, però, è necessario approvvigionarsi di un catetere molto particolare, poco usato ma che a Varese è conosciuto grazie all’esperienza dei chirurghi vascolari. Si informa la Direzione Sanitarie e Amministrativa e nel giro di due ore, con il catetere specifico a disposizione, si avvia la procedura.

La rimozione del coagulo si rivela ancora più ardua del previsto, non solo per le condizioni di urgenza in cui si procede e per l’instabilità generale della paziente: il materiale da rimovere, infatti, è particolarmente denso e difficile da aspirare. Contestualmente, la procedura permette di evidenziare una formazione anomala sul cuore. La paziente va in arresto cardiaco, richiedendo l’intervento rapidissimo dei tecnici perfusionisti che la collegano all’ECMO, la macchina per la circolazione extracorporea. I cardiologi dell’Unità coronarica preparano la paziente per l’intervento e, poche ore dopo, viene accolta nella sala operatoria di Cardiochirurgia. Un trasferimento che, con la sala ibrida in funzione, non sarà più necessario”.

L’intervento riesce: l’arteria polmonare viene liberata e la massa al cuore rimossa. Tocca all’Anatomia patologica analizzare i tessuti: ci vuole qualche giorno per la conferma che anche il cuore era soffocato da un ulteriore coagulo. Nel frattempo, la donna, dopo una settimana di terapia intensiva cardiochirurgica e qualche giorno di degenza ordinaria in Cardiochirurgia, ha potuto iniziare la riabilitazione. “Anche quest’ultima, opera di professionisti che fanno parte di una grande squadra affiatata, che opera su tante sedi e con tante competenze integrate le une alle altre”, conclude il comunicato di ASS Sette Laghi.

Questa è una storia che anticipa l’attivazione della sala operatoria ibrida che sta per essere realizzata nel blocco operatorio dell’Ospedale di Circolo, con un investimento regionale di oltre 3,5 milioni di euro, e che documenta al contempo sia quanto quell’investimento sia utile, sia quanto i professionisti del Dipartimento cardio-toraco-vascolare e non solo siano già pronti per valorizzarla.