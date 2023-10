Giro d’Italia 2024, tre giorni in Piemonte per la “Grande Partenza”

Sarà il Piemonte la “culla” del Giro d’Italia 2024. Lo ha ufficializzato oggi la società organizzatrice della corsa rosa, RCS Sport, che ha reso noto il percorso delle tre frazioni con cui si aprirà il Giro dell’anno venturo.

La tappa inaugurale si terrà il 4 maggio e non poteva che onorare i caduti del Grande Torino (tra cui il “nostro” Franco Ossola) visto che in quel giorno ricorreranno i 75 anni della tragedia di Superga. Per questo motivo la frazione partirà da Venaria Reale per concludersi proprio a Torino dopo un passaggio al colle su cui si schiantò l’aereo che trasportava la leggendaria squadra granata.

La Grande Partenza racchiude in tutto tre frazioni: la seconda prevede già la salita vera perché si arriverà al Santuario di Oropa a pochi chilometri da Biella, con arrivo dedicato a Marco Pantani che su quella strada fu protagonista di una memorabile rimonta durante il Giro del ’99. Prima del traguardo i corridori (lo start a San Francesco al Campo) dovranno transitare dall’Oasi Zegna e dal Neiva.

Infine nel terzo giorno di gara, la partenza sarà situata a Novara e il gruppo percorrerà un tracciato quasi interamente pianeggiante sino al traguardo di Fossano dopo aver attraversato il Monferrato (con GPM nel paese di Lu, tanto caro a Beppe Sannino). Sarà la prima occasione per i velocisti.