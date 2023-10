Giulio Ciccone dopo la caduta alla Tre Valli Varesine rinuncia al Lombardia

La caduta alla Tre Valli Varesine costa caro a Giulio Ciccone: l’abruzzese della Lidl-Trek dovrà infatti rinunciare al Giro di Lombardia, chiusura di stagione in programma sabato 7 ottobre.

Il 28enne era caduto nelle fasi finali della corsa a Varese, in un tratto in discesa. Visitato all’ospedale di Circolo, non aveva fratture ma sono rimasti forti dolori al bacino e una “severa contusione nella zona pelvica, alla schiena e all’area lombare”.

Oggi l’ufficializzazione della sua rinuncia: la Lidl-Trek lo sostituirà con lo spagnolo Juanpe Lopez. , che in Italia si è messo in mostra al Giro 2022 (vincitore della maglia bianca e in rosa per metà delle tappe). Al via da Como capitano sarà Bauke Mollema, che ha vinto il Lombardia nel 2019.

Quanto a Ciccone, “nei prossimi giorni sarà condotto un esame radiologico specializzato per valutare ulteriormente le sue condizioni”.