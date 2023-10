Giusy Versace dopo il ricovero in ospedale: “La vita è troppo bella per viverla part-time”

Giusy Versace, ex atleta paralimpica e senatrice della Repubblica eletta con il Terzo Polo Azione-Italia Viva nel collegio uninominale di Varese, è stata ricoverata in ospedale a seguito di un intervento chirurgico. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Versace ha condiviso dettagli sulla sua attuale condizione di salute e sulle circostanze che l’hanno portata in ospedale.

Giusy ha raccontato di essersi svegliata con un gonfiore in uno dei suoi monconi, un problema che l’aveva già afflitta in agosto. Dopo aver consultato il suo medico, è stata indirizzata al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stata operata. L’intervento è stato necessario a causa di alcune schegge rimaste dall’incidente automobilistico del 2005, che le aveva causato la doppia amputazione delle gambe.

Nonostante le sfide, Versace rimane ottimista e determinata. “Mi dimentico che ho due gambe finte e voglio sempre fare cose che nemmeno i comuni mortali fanno,” ha detto. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di rallentare e di “vivere part-time”, consiglio che la senatrice ha accolto con resistenza, sottolineando quanto sia preziosa la vita.

Fonte: Corriere della Sera