Gli alunni di Ferno e San Macario in vacanza studio nei luoghi del cuore di Charles Dickens

Dal 5 al 10 settembre trentatré alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Ferno e San Macario dell’Istituto Comprensivo Benedetto Croce hanno partecipato ad uno stage linguistico in Gran Bretagna British in a week. I ragazzi, accompagnati da tre docenti della scuola, hanno trascorso questi giorni a Broadstairs, una località turistica nel Kent, affacciata sul mare.

La città è famosa per essere stata scelta come località di vacanza di Charles Dickens, ricordato con svariate targhe in giro per la città.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno potuto approfondire la conoscenza della lingua con una esperienza di full immersion alla BEC (BROADSTAIRS ENGLISH CENTRE SCHOOL) attraverso lezioni e per poi sperimentare direttamente chiacchierando con le persone del luogo.

Sono stati organizzati dagli activity leader della scuola diversi momenti di svago tra i ragazzi: dal canto, alla recitazione, a situazioni create appositamente per stimolare l’utilizzo della lingua.

Non sono mancate poi delle belle escursioni: i ragazzi hanno potuto visitare Margate, Canterbury e, ovviamente non poteva mancare la giornata nella city… sighteeing e attività all’interno della National Gallery, il tutto sotto la supervisione di preparatissimi leader madrelingua.

Ma i commenti più significativi sono quelli dei ragazzi che hanno partecipato… “Questa vacanza studio mi è piaciuta moltissimo, per me è stata la prima esperienza all’estero senza i miei familiari e mi ha permesso di essere indipendente e di conoscere nuovi compagni e riscoprire vecchie esperienze.” “La vacanza studio è stata molto bella; ho imparato a non aver paura a parlare con persone straniere… e ho migliorato il mio livello di conoscenza dell’inglese divertendomi. Le gite sono state molto divertenti: vorrei rifare questa esperienza.”