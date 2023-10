Gli artisti si raccontano a Brunello, una mostra alle ex cascine di Santa Maria Annunciata

Sabato 21 ottobre 2023 ARTandCHARITY ODV, in collaborazione con ArtistaOnLine, in occasione della IV Edizione della Rassegna “Reviviscenze Musicali” e nello spirito che la contraddistingue “un abbraccio tra Arte e Musica”, apre la mostra collettiva d’arte “Gli artisti si raccontano” presso le ex cascine della Chiesa di Santa Maria Annunciata (sec. XIV) a Brunello, via Santa Maria.

La mostra è rivolta a coniugare e valorizzare la creatività e le Arti creando uno stretto connubio con la Musica.

Saranno esposte le opere di Chiara Bazzocchi, Giancarlo Berlusconi, Daniela Biella, Adelia De Padova, Giovanni Della Rosa, Jimi Gazzosa, Bruno Roberto Greco, Enrico Milesi, Antonino Parrimuto, Carolina Pelosi, Paolo Repetto, Riccardo Vignati, Virgilio Rovani.

Le opere resteranno esposte dal 21 al 29 ottobre dal martedì al venerdì ore 15:00 alle 19:00, sabato e domenica ore 10:00-12:30/15:00-19:00

Ingresso libero. Ampio parcheggio gratuito. Uno degli obiettivi principali dell’evento ARTandCHARITY è la raccolta fondi per il progetto Dopo di Noi, sviluppato da Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus, rivolto a giovani donne e giovani uomini dai 16 ai 35 anni. La finalità del Servizio di Formazione alle Autonomie è il raggiungimento dell’adultità possibile, ogni esperienza diviene quindi strumento utile per tendere a tale meta.

La raccolta fondi dell’evento ARTandCHARITY rappresenta dunque un’occasione importante per contribuire a questa causa, sostenendo un progetto che mira a garantire il benessere e la felicità di molte persone. Partecipare all’evento o effettuare una donazione significa fare la differenza e contribuire a costruire un mondo migliore, più inclusivo e solidale.