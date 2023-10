Gli assessori della giunta Galimberti raccontano in commissione urbanistica la Varese del prossimo PGT

Il Piano di Governo del Territorio sarà il tema centrale delle prossime Commissioni urbanistiche del Comune di Varese, con un percorso che partirà da una analisi del contesto varesino sotto diversi punti di vista, dalla situazione demografica a quella economica, dalla cultura al turismo, e fino alla mobilità.

Un percorso che comincia fin dalla prossima commissione, in programma giovedì 5 ottobre alle 18.30 a Villa Baragiola: ad aprire la serie sarà l’assessore ai Servizi sociali, Roberto Molinari, che illustrerà gli aspetti demografici e sociali della città. Si proseguirà poi nell’incontro successivo con l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. In seguito poi, ad ogni Commissione, sarà la volta di tutti gli altri membri della Giunta.

«L’idea – spiega il presidente della Commissione Urbanistica, Domenico Marasciulo (nella foto) – è quella di far partecipare gli assessori di Palazzo Estense ai prossimi incontri della commissione. Da loro potremo ascoltare una relazione dettagliata sulla città in base alla loro area di competenza. Con queste analisi, dati e approfondimenti, la Commissione si interfaccerà poi anche con i professionisti del Politecnico che stanno portando avanti il lavoro del nuovo PGT di Varese. Insomma, la mia intenzione è che la Commissione urbanistica rivesta un ruolo centrale già in questa fase del percorso che ci porterà al nuovo Piano di Governo del Territorio».