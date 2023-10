Gli insegnamenti davvero fondamentali per i figli sin da piccoli. Se ne parla a Varese

“In cammino verso scelte libere e responsabili – Riflessioni attorno a ciò che è davvero importante imparare sin da piccoli” è il titolo del convegno in programma sabato 21 ottobre a Varese.

Due sessioni di confronto, la prima al mattino al Castello di Masnago, e la seconda nel pomeriggio, negli spazi della scuola Montessori “Grazia Honneger Fresco” e della scuola media parentale Makula, promotrice dell’iniziativa assieme a Comune di Varese, Università degli studi dell’Insubria e Percorsi per crescere.

L’evento, aperto a i genitori e più in generale a chiunque si occupi a vario titolo di educazione per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, sarà aperto alle ore 9 dall’intervento di Sabina Gandellini sui Luoghi educativi come comunità di socializzazione e apprendimento delle competenze sociali ed emotive. A seguire Carlo Alberti nel suo intervento “Apprendere con piacere” parlerà di luoghi, relazioni e percorsi per favorire lo sviluppo delle capacità di ognuno. Infine a chiudere la sessione mattutina al Castello di Masnago, dopo l’intervento di Francesca Marchinu e Erika Musciatelli su ambienti su Misura ed errori da non misurare saranno Michela Prest con l’intervento “Gli ingredienti per disegnare il proprio futuro” ed infine Chiara Achini e Emanuela Sguazza su come alimentare il piacere di imparare senza imporre ma impostando invece le migliori condizioni per suscitare interesse, domande e la ricerca di risposte.

Dopo la pausa pranzo i lavori pomeridiani riprendono alle ore 14.30 negli spazi di Makula e della scuola Montessori “Grazia Honneger Fresco” per “scoprire che una scuola efficace, ragionata e coerente esiste“.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 340 3604398 oppure scrivere a makulavarese@gmail.