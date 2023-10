Gli studenti del liceo Ferraris di Varese a Bruxelles per la premiazione del concorso “Leonardo4Children 2023”

Giovedì 19 ottobre, 23 studentesse e studenti del Liceo Ferraris di Varese voleranno a Bruxelles per ricevere il premio del Concorso «Leonardo4Children 2023: Climate, Equality&Peace Awards – Art&Science», patrocinato, tra gli altri, dall’UNESCO e dalla Commissione Europea.

Gli studenti del Ferraris si sono classificati tra i dieci migliori gruppi partecipanti.

Durante lo scorso anno scolastico, gli studenti vincitori hanno partecipato, insieme ad altri 130 compagni del Liceo Ferraris e 130 studenti provenienti da Belgio, Grecia, Italia, Spagna, Taiwan, Serbia, Ucraina, all’iniziativa della Fondazione privata di Bruxelles «Carano4Children», finalizzata a stimolare negli adolescenti la ricerca di una soluzione creativa alle sfide sottese alle dimensioni della pace, dell’uguaglianza e dell’ambiente, incrociando arte e scienza.

La partecipazione degli studenti del Liceo Ferraris ha coinvolto 7 classi della scuola ed è nata dall’iniziativa della referente del progetto, la professoressa Margherita Mesirca, con l’intento di far convivere il percorso di educazione civica e quello progettuale del concorso della «Fondazione Carano4Children», che presta particolare attenzione all’apprendimento per competenze e al lavoro in team.

Nella capitale europea per i giovani vincitori si prospetta un programma culturale denso e ricco di attività.

La mattina del 20 ottobre sono attesi all’Istituto italiano di cultura per esporre alla giuria le motivazioni personali e le ricadute educative della loro partecipazione al progetto.

Seguiranno poi due sessioni interattive: una a cura del «Research Joint Center» della Commissione Europea e l’altra guidata dal network di servizi professionali Ernst&Young (EY).

In serata, al Palais des Beaux-Art, avrà luogo la cerimonia di premiazione, cui seguirà il concerto «Omaggio italiano all’Europa», con musiche di Rossini, Boccherini, Vivaldi, Mascagni.

Protagoniste del concerto saranno giovani promesse della musica, accompagnate dall’orchestra «Élite Ensemble» di Varese. Il tutto nello spirito degli Awards, con cui la «Fondazione Carano4Children» intende promuovere giovani talenti e creare momenti di condivisione e reciproca ispirazione tra le arti.