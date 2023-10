Grande festa a San Macario con la Sagra d’autunno

Torna l’appuntamento con la Sagra d’Autunno a San Macario, organizzata, come da tradizione, dall’associazione Comitato Cascina Sopra – San Macario in collaborazione con la Pro Loco di Samarate.

L’appuntamento è per sabato 21 ottobre 2023 con la tradizionale fiaccolata e domenica 22 ottobre 2023 a partire dalle ore 10:30 con la Santa Messa solenne. Per tutto il giorno castagne, mercatino dei sapori, stand gastronomico e musica dal vivo. Nel pomeriggio tutti a “Scuola di Fattoria” !

Per consentire lo svolgimento della manifestazione domenica 22 ottobre 2023 è disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Ferrini dall’intersezione con via Trento all’intersezione con via Isonzo dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione.