Grande successo per la festa patronale di Cairate

Creatività, divertimento, moda, impegno sociale, arte, ma senza tralasciare il senso religioso che è alla base della tradizione e del ricordo: la storia millenaria e il fascino del Monastero di Cairate, le vie e le piazze del centro hanno fatto da cornice alla Festa Patronale di Cairate, che ha saputo unire, come da tradizione, arte e divertimento.

Galleria fotografica La festa patronale di Cairate 4 di 11

Un successo che è già partito sabato sera, con il tutto esaurito nella visita serale per i boschi grazie alla disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie e alla curiosità dei bambini presenti intitolata “Suoni e rumori del bosco di notte”, una camminata di 5 km adatta a grandi e piccini iniziata alle 20.30.

La festa è proseguita domenica 1 ottobre con “Camminar Gustando:” il percorso gastronomico in programma per l’ora di pranzo. ma diverse sono state anche le mostre allestite al Monastero: la mostra Dentro la Natura del pittore Giovanni Beluffi, che ha festeggiato i 50 anni di carriera; Un filo di creatività, dedicata al ricamo e ai lavori di sartoria, La tela di Penelope, a cura dell’Associazione Artistica Alfa di Gallarate; Toccar con mano i Longobardi, esposizione di modellini architettonici. Presso l’auditorium invece è stata esposta la mostra “Trasparenze d’autore, quando l’illustrazione incontra gli acquerelli”. Non sono mancati, inoltre, stand di prodotti locali, stand di associazioni del territorio, sfilate di moda e giochi per i più piccoli.

La famiglia Taglioretti ha aperto, nella stessa giornata, i locali che un tempo erano sede dell’Osteria del Bambino, una locanda nata a fine 1800 e rimasta attiva fino al 1967, scatenando i ricordi di chi c’era.