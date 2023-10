Grave il 18enne ferito a Gallarate. La Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica

È in gravi condizioni il diciottenne che in moto si è scontrato con un escavatore sulla strada tra Crenna e Besnate, all’alba di martedì 17 ottobre, poco dopo le 7. Il giovane – residente a Gallarate – è stato intubato e stabilizzato sul luogo dell’incidente ed è stato poi trasferito al San Gerardo di Monza, in immediato pericolo di vita: è stato ricoverato in neurorianimazione, nel pomeriggio la prognosi è ancora riservata.

Nel frattempo la Polizia Locale di Gallarate è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in territorio gallaratese: i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Per ricostruire le eventuali responsabilità si stanno cercando testimoni: l’incidente è avvenuto sull’asse principale che collega Crenna con Besnate, ma ad un’ora in cui il traffico è ancora limitato. Le prime persone che si sono fermate a prestare soccorso non hanno assistito alla scena, ma qualche altro automobilista potrebbe aver assistito allo scontro, magari senza rendersi conto della gravità dell’incidente.

Il ragazzo – classe 2004, residente in città – era a bordo di una moto 125cc, mentre l’escavatore era in movimento, diretto a un cantiere.