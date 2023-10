Halloween: a Cuveglio festa in oratorio, il don: “Proibiti i mostri, vestitevi da santi”

«Quando faremo la festa dei dannati, allora ci vestiremo da dannati. Noi celebriamo i Santi». E così il 31 ottobre, a Cuveglio, il pomeriggio di animazione si trasformerà in momento di socialità destinato ai più piccoli che invece di ragnatele, cappelli da strega e fasce da mummia, si dovranno ingegnare ed agghindarsi con costumi in predicato (spesso solo verbale) di santità.

Qualche esempio? Da “San Marzano” (quindi un pomodoro), o da “Saint Honoré” (torta), ancora da San Pellegrino (una bottiglia d’acqua) e così via (nei suggerimenti citati nel volantino distribuito fra i parrocchiani sono ammassi anche svarioni grammaticali, per esempio chi si presenterà di valigia potrà invocare la licenza poetica “Sansonite”: il marchio, come è noto è scritto in maniera diversa). E così “Halloween“ diventa “Holyween“ (holy=santo).

«Crediamo che questo invito rispecchi il senso della festa che si va a celebrare», spiega don Feliciano Rizzella, da pochi giorni insediatosi come arciprete della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Canonica.

«È chiaro: se qualcuno viene censito da zombie non è che non lo facciamo entrare, ma preferirei che venisse seguito questo tema», conclude il don interpellato da Vsresenerws.

L’animazione dedicata ai nati negli anni 2013/14/15 è in programma dalle 15 alle 18, fino alla messa, mentre l’animazione dedicata ai 2010/11/12 partirà alle 17.45 con messa e cena cui seguirà preghiera davanti al cimitero alle 22.15.

Cuveglio, ironia della sorte, è lo stesso paese dove alcuni lettori hanno segnalato la presenza di una “casa dei mostri“ (in via Sant’Anna!) addobbata con figure infernali proprio in occasione della ricorrenza da alcuni anni diventata di moda anche in Italia, importata dai paesi di tradizione anglosassone.