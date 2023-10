Halloween alla Biblioteca dei ragazzi di Varese con Il mio mondo di carta

Un libro e tante idee da mettere in pratica per creare originali costruzioni di carta adatti ad ogni occasione. È “Il mio mondo di Carta”, il libro che sarà presentato dall’autrice Nadia Chiesa sabato 21 ottobre dalle ore 15 alla Biblioteca dei ragazzi di Varese, con tanto di laboratorio a tema Halloween a seguire.

Dal quadro tridimensionale al circo in miniatura, dal fantasma golosone alla casetta tutta dolci e biscottini: Il mio mondo di carte è un libro con tante idee fai-da-te per ogni stagione e dedicato a tutti i bambini che amano giocare con la carta.

Ogni idea diventa un progetto, accompagnato da fotografie che spiegano passo dopo passo la creazione dei giochi oltre ai disegni da fotocopiare per realizzare le varie attività.

Sabato Nadia Chiesa sarà alla Biblioteca dei ragazzi, sotto i portici di via Cairoli, per presentare il suo libro “Il mio mondo di carta” (Erickson editore) e condurre un fantastico laboratorio di Halloween.

Attività consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni, invitati a indossare per l’occasione il loro costume più spaventoso.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione compilando il modulo a QUESTO LINK.

Si consiglia di portare un astuccio con colori, forbici e un pennarello nero.