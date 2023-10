Humanitas Mater Domini nella top 5 dei migliori ospedali in Italia

Humanitas Mater Domini è nella top 5 dei migliori ospedali italiani, classificandosi quarto. Questo il risultato del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute che è stato presentato a Roma.

Con una valutazione di qualità alta o molto alta in 5 aree cliniche, dal cardiocircolatorio all’osteomuscolare, dalla chirurgia generale a quella oncologica fino alla medicina. Sul podio, al primo posto, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, con alta qualità registrata in 7 aree su 8. Al secondo posto, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e, al terzo, Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

«Questo risultato è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenta il riconoscimento della professionalità nella cura dei nostri pazienti e l’impegno di tutto l’ospedale, di medici, infermieri, tecnici, OSS e staff, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti. Non solo. Questo importante traguardo è per noi anche un nuovo stimolo a fare della qualità clinica il nostro tratto distintivo», commenta Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

«La qualità clinica è un impegno che si concretizza ogni giorno nel lavoro dei professionisti sanitari, un percorso che perseguiamo ponendoci obiettivi sempre più alti, spingendoci a migliorare costantemente le cure per i nostri pazienti. I risultati di Agenas danno la cifra della passione e del lavoro sinergico di tutti i professionisti del nostro ospedale. Sapere di contribuire alla qualità del Servizio Sanitario del nostro Paese ed in particolare della provincia di Varese, nostro territorio di riferimento di cui ci sentiamo parte integrante, ci rende orgogliosi», conclude la dott.ssa Simona Sancini, Direttore Sanitario di Humanitas Mater Domini.