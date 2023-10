I 350 anni di storia turistica di Luino in un convegno

Sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16 – parcheggio e accredito dalle 15 presso il padiglione della Ex Ratti, ingresso da via Fornara, avrà luogo il convegno “Luino, 350 anni di storia turistica” con un focus su cultura, storia, economia, management e diritto. I lavori apriranno nell’area ex Ratti e proseguiranno a Palazzo Verbania. L’azienda Ratti nasce nel 1869 in Luino e nel corso del 900 si conferma leader mondiale nella produzione delle macchine da tessitura. Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming in lingua inglese sul sito www.studiosartorio.com.

Durante la mattinata di sabato 21 ottobre, alcuni tra i docenti del convegno già presenti in loco, svilupperanno argomenti delle due edizioni ad alcune classi del liceo Sereni e dell’ I.S.I.S.

L’ Agenzia Formativa della Provincia di Varese patrocina l’evento, curandone anche per questa edizione l’arredo floreale con il corso dedicato al florovivaismo. Per riuscire in questo pindarico slancio, la voce del professor Roberto Radice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano introduce con “il volo dell’anima” un pomeriggio dedicato allo sviluppo del territorio. Luca Sartorio, giurista ed imprenditore di Grand Luino srl, ha creduto in questa in questa progettualità.

«Un momento importante, quindi, quello di sabato 21 ottobre», spiegano gli organizzatori, «un’iniziativa che gode del patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con l’Università di Genova – Centro del Mare e con il supporto organizzativo dell’Associazione Culturale Amici delle Sempiterne presieduta dalla giornalista Simona Fontana Contini. Altre realtà importanti sono coinvolte nell’iniziativa: il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, il Lions Club Luino, la Pro Loco di Luino, il Festival del Teatro e della Comicità, gli Amici del Liceo, Idrovolo, Airgarda, 12 sport Club, Aeromodellismo. Il Gruppo Italiano Stampa Turistica e’ a sua volta partner come Cerinotti, Hotel Internazionale di Luino, Hotel del Sole di Porto Valtravaglia, Cantina Bottenago. Luca Sartorio introdurrà la sezione più tecnica e giuridica con il professor Antonino IIacqua con il quale spiegherà come realizzare un'”alchimia” tra pubblico e privato al fine di raggiungere l’obiettivo e di rilanciare la sponda lombarda, potenziandone i collegamenti dell’idrovia Locarno – Venezia».

La sessione storia e cultura verrà moderata dal giornalista Silvestro Pascarella con Federico Crimi, cultore della storia territoriale, Marco Corradi, redattore de Il Biribissi diretto da Piero Chiara e collaboratore di Montecarlo Times, che si focalizzerà su alcuni rapporti culturali liguri con le nostre zone . Un approfondimento dell’impatto dei grandi eventi sui territori verrà sviluppato da Alessandro Bertellotti, giornalista RSI, sanremese di nascita. Un’altra presenza importante è quella di Alberto Grando, professore dell’Università Bocconi di Milano, già Dean di Sda Bocconi, che esporrà l’ esperienza di AREXPO, che presiede, nella trasformazione territoriale.