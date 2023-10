I bimbi della scuola primaria di Azzate “puliscono il mondo” e fanno lezione a teatro

Sebbene le lezioni siano riprese solo da qualche settimana, la Scuola Primaria Luigi Castiglioni di Azzate sta già dimostrando un forte impegno nel fornire ai suoi studenti un’educazione completa e coinvolgente. Non solo l’apprendimento in aula, ma anche le iniziative extracurriculari e le uscite didattiche sono tornate a pieno ritmo.

Uno degli eventi più recenti è stata l’uscita al Teatro Castellani di Azzate per assistere allo spettacolo bilingue “Accidental tourist, turisti per caso” presentato da Teatrogiò, con gli attori Giovanni Ardemagni e Francesca Brusa Pasqué.

Questo spettacolo bilingue, che si svolge in italiano e inglese, non è solo un momento di intrattenimento ma anche un’opportunità educativa. Gli spettacoli proposti da Teatrogiò sono noti per permettere ai bambini di acquisire nuovi vocaboli, sentire le strutture linguistiche e la sintassi in azione e migliorare la pronuncia in modo divertente e coinvolgente. La particolarità dell’approccio bilingue sta nella traduzione simultanea, che agevola la comprensione più rapida, anche grazie a momenti interattivi che coinvolgono gli spettatori.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale e rientra nel Bando Regionale E-STATE+INSIEME.

Ma l’impegno della Scuola Primaria Luigi Castiglioni non si ferma qui. Gli studenti hanno anche partecipato anche all’iniziativa di educazione civica e ambientale “Puliamo il mondo,” giunta alla trentesima edizione, promossa da Legambiente e sostenuta dalla scuola stessa in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Le classi quarte e quinte hanno dedicato il loro tempo e le loro energie alla pulizia della zona del Castello e del Fontanone; le classi seconde e terze hanno invece preso parte alla pulizia del Belvedere, mentre le prime hanno lavorato nel giardino della scuola. Questa iniziativa ha dato agli studenti l’opportunità di apprendere l’importanza della cura dell’ambiente e di partecipare attivamente alla comunità locale.

Gli insegnanti della Scuola Primaria Luigi Castiglioni sono carichi e pronti ad accompagnare gli alunni in un percorso di crescita che non si limita ai banchi di scuola, ma si estende anche attraverso esperienze significative fuori dall’ambiente scolastico. La scuola dimostra così il suo impegno nell’offrire un’educazione completa che va oltre le semplici lezioni in classe, preparando gli studenti per un futuro responsabile e consapevole.