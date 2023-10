I film del venerdì sera e la musica di Aska Trio nel weekend della biblioteca di Gazzada Schianno

La Biblioteca di Gazzada Schianno offre venerdì e domenica un week end di musica con l’avvio del ciclo “PER TERRE E PER MARI” il contributo per il Festival “Mulini Letterari” organizzato per il terzo anno consecutivo dalle 47 Biblioteche del “Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini dedicato al tema del Viaggio.

Si incomincerà con una proiezione del ciclo “I FILM DEL VENERDI’ SERA”, visione di docufilm musicali presso la Sala Polivalente della Biblioteca con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Il 6 ottobre alle 21,00 (Biblioteca) il programma presenterà THE SILK ROAD – Yo Yo Ma e i musicisti della via della seta. Il docufilm verrà introdotto da Franco Fabbri, Musicista milanese e professore universitario. Yo Yo Ma prima ha portato la musica fuori dalle accademie e dagli auditorium, a beneficio di chi più difficilmente ne godrebbe, poi ha fondato un progetto dietro il quale sta l’idea di ricreare quel tessuto connettivo, ovvero di scambio non solo commerciale ma anche creativo, che caratterizzava la “Via della seta”, antichissimo collegamento tra Cina e Mediterraneo. Il film programmaticamente celebra il potere unificante e universale della musica, la sua straordinaria capacità di connessione tra esseri umani oltre ogni diversità etnica e religiosa.

A seguire, “PER TERRE E PER MARI” riprenderà il suo programma musicale domenica 8 ottobre alle 16,30 presso la Sala Consigliare di Villa De Strens con OLTREFRONTIERA, performance musicale di ASKA TRIO (Max Pizio al sax e clarinetto, Claudio Farinone dalla chitarra e Paolo Pasqualin alle percussioni). Aska Trio nasce dalla commistione di musicisti dall’approccio creativo aperto, dalla solida formazione accademica ma con un linguaggio caratterizzato da forme di creatività spontanea, percorsi improvvisativi ed esplorazioni nella geografia del mondo, alla ricerca di nuove ispirazioni.

La loro musica non è jazz, non è interamente scritta e nemmeno totalmente improvvisata.

E poi appuntamento il 20 ottobre, sempre alle 21,00 e sempre alla Biblioteca Comunale N-ICE CELLO con Giovanni Sollima, regia di Corrado Bungaro (che parteciperà alla serata da remoto presentando il suo film).