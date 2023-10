I giovani talenti della European Young Orchestra in concerto a Rho

Concerto sinfonico molto speciale con i giovani talenti della European Young Orchestra. Appuntamento a Rho venerdì 10 novembre alle 20.30 al Teatro Civico Roberto de Silva in Piazza Jannacci 1.

La European Young Orchestra è un’organizzazione di recente costituzione che promuove e sostiene giovani musicisti di talento provenienti da tutta Europa: «Con questo concerto vogliamo offrire loro una piattaforma per presentare le loro eccezionali capacità – spiegano gli organizzatori -. Una serata musicale per godere delle performance dei nostri giovani talenti. Il concerto promette di essere un’esperienza indimenticabile che vi trasporterà nel mondo della musica classica. Inoltre, vorremmo ricordarvi che le donazioni e le sponsorizzazioni per la European Young Orchestra sono molto gradite. Il vostro generoso sostegno ci permetterà di continuare a coltivare i giovani talenti e di offrire loro preziose opportunità».

I biglietti possono essere acquistati su https://www.ticketsms.it/event/Eyo-Teatro-Civico-De-Silva-2023-09-10. Il bar sarà aperto dalle ore 18.30.

EUROPEAN YOUNG ORCHESTRA

Costituita nel 2023 e formata da giovani professionisti, la European Young Orchestra è una compagine che nel distinguersi come traguardo meritocratico, possiede le potenzialità adeguate per mirare alla realizzazione di produzioni concertistiche di alto profilo qualitativo. Ecco il motivo di fondo per cui, sin dall’inizio, la Commissione artistica si è orientata esclusivamente alla ricerca di musicisti talentuosi, di età compresa tra i 16 e i 28 anni, parte dei quali addirittura residenti o formatisi all’estero; un valore aggiunto che rende quest’orchestra, anche un esemplare modello di cosmopolitismo artistico e culturale. Modello reso ancor più peculiare dal suo valore in quanto percorso formativo, dalla serietà d’impostazione del metodo di lavoro, dalla varietà dei programmi, dal meticoloso apparato logistico. Il tutto inscritto in un ambiente di lavoro sereno, costruttivo e gratificante, nel quale ciascun membro dell’orchestra è sollecitato a prendere coscienza delle proprie responsabilità nei confronti degli altri, per costruire e consolidare quel senso di appartenenza che, col far musica insieme, trova la sua massima espressione e ragion d’essere, nella capacità di ascoltarsi sapendo ascoltare; in uno spirito “di squadra” fondato su un’intesa, una collaborazione e una reciproca stima, motivate dal perseguimento di obiettivi ambiziosi. E’ questo, in ultima analisi, il “segreto” della EYO: essere un crogiolo in cui l’impegnativa attività del fare orchestra, nasce da una virtuosa alchimia tra eccellenza tecnica dell’insieme e sensibilità del singolo.

Il Direttore LUIGI FABBRI

Ha frequentato il corso di composizione con Irlando Danieli al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e l’Università degli Studi laureandosi in lettere con il massimo dei voti. Ha seguito i corsi di alto perfezionamento in direzione d’orchestra tenuti da Julius Kalmar e Michael Damev, ottenendo il diploma di merito. Sotto l’autorevole guida di Carlo Maria Giulini si è laureato in direzione d’orchestra con il massimo dei voti e la lode presso la L.U.de.S. di Lugano. Ha diretto concerti con numerose orchestre. Ha fatto parte della giuria al Concorso Internazionale “Voci all’Opera”. Per la XV Settimana della lingua italiana all’estero, ha tenuto a Lugano una conferenza dal titolo “L’italiano all’Opera”. Nel 2021 ha pubblicato uno studio sulla “Missa in tempore belli” di F. J. Haydn. Le manifestazioni di caloroso consenso da parte del pubblico e le lusinghiere recensioni della critica, sono giustificate dall’autorevolezza del gesto, dalla cura per i dettagli e dalla rigorosa esegesi della partitura: retaggio di un entroterra culturale tangibilmente segnato dall’inestimabile contributo professionale e umano di figure di primo piano degli ambienti accademici e delle grandi scuole europee di direzione d’orchestra.

Il programma

Ludwig van Beethoven

Le Creature di Prometeo. Ouverture

Adagio – Allegro con brio

Concerto per pianoforte n°1 op. 15 in Do Maggiore

1. Allegro con brio

2. Largo

3. Rondò. Allegro scherzando

Sinfonia n°1 op. 21 in Do Maggiore

1. Adagio molto – Allegro con brio

2. Andante cantabile con moto

3. Menuetto. Allegro molto e vivace

4. Adagio – Allegro molto e vivace