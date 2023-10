I lavori al Vellone sono quasi finiti, a fine ottobre riapre piazzale Kennedy a Varese

Tra gli elementi che hanno reso piazzale Kennedy a Varese un cantiere a cielo aperto per anni, c’e’ anche la “riparazione” del torrente Vellone interrato, che aveva causato nel 2018 una vera e propria voragine nella strada e che si è pesantemente aggiunto ai lavori del Piano Stazioni.

Ora quei lavori iniziati nel luglio del 2022, e che hanno causato la chiusura per oltre un anno per tutta la grande piazza, “tagliando in due” le due zone che delimitava, stanno arrivando a compimento.

Dopo il consolidamento e il rifacimento della volta che ricopre il Vellone, ora si sta ricostituendo il manto stradale e i marciapiedi: un lavoro ormai arrivato quasi a compimento, e che permette finalmente di riaprire il passaggio tra il nuovo piazzale Kennedy e la zona di via Bainsizza – parcheggio di via Cimone compreso – rimasta pressocchè isolata.

Il termine dei lavori e la riapertura della strada è previsto, secondo voci non ancora ufficiali, entro la fine di ottobre. La riqualificazione del Vellone in piazzale Kennedy ha previsto un costo di circa un milione di euro.