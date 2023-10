I Mastini fanno visita al Valdifiemme: obiettivo consolidare la classifica

Giorni frenetici per le squadre della IHL: il calendario prevede due partite a settimana (si giocherà anche nel festivo del 1° novembre) richiedendo così uno sforzo supplementare a giocatori e tecnici. Il Varese poi ha “pensato bene” di allungare a 64′ effettivi il derby con il Como, vinto all’overtime ma per lo meno l’aliquota di stanchezza in più è stata compensata dalla vittoria di una partita che a un certo punto sembrava scivolata verso le rive del Lario.

Il nuovo impegno dei gialloneri sarà in trasferta: sabato 28 (ore 19,30) Vanetti e compagni andranno a Cavalese per affrontare il Valdifiemme che fino a oggi è rimasto un po’ nel limbo, a metà tra la parte alta e quella bassa della classifica. Strappare tre punti ai trentini vorrebbe dire consolidare una posizione subito a ridosso della vetta del torneo e, nel contempo aumentare la distanza dalla parte centrale della classifica.

«Andiamo su una pista e contro una squadra che per noi sono sempre complicate – spiega Matteo Malfatti alla vigilia della partita – Il Fiemme è guidato da un allenatore come Liberatore che conosco bene, ha due stranieri forti e pur avendo ringiovanito la rosa ha mantenuto un giocatore come Chelodi che garantisce esperienza e qualità». Per lui finora 11 punti in 8 partite mentre sono ben 18 quelli di Moucka.

Malfatti potrebbe essere all’ultimo impegno da allenatore: martedì Niklas Czarnecki dovrebbe tornare ad allenare i Mastini per poi sedersi in panca mercoledì nell’infrasettimanale con l’Appiano. «Sto contando i giorni come a militare» scherza il general manager giallonero che ha raccolto quattro punti in due partite alla guida della squadra in due partite vinte ma vietate ai deboli di cuore (ai rigori con il Pergine, al supplementare con il Como). E ha anche dovuto gestire l’uscita di scena di Kyle Gibbons che da giovedì non è più un giocatore del Varese.

«Con lui non c’è stato alcun problema disciplinare – puntualizza Malfatti – Piuttosto ora c’era la possibilità di salutarci (per Gibbons c’è la possibilità concreta di tornare in Germania ndr) e visto che il suo inserimento in gruppo non è andato del tutto come si pensava, si è pensato di cambiare adesso». La società quindi ha già attivato i contatti di mercato per inserire un attaccante quando a dicembre Pietroniro, oggi in quota stranieri, diverrà italiano anche per le regole sportive.

A Cavalese i Mastini saranno quasi al completo: mancheranno Max Cordiano (che con il Como ha fatto il suo esordio nel Varese: ci sarà mercoledì sera) e Lorenzo Marinelli, il portiere di recente operato al menisco. L’intervento è andato alla perfezione e quindi il goalie è già tornato a pattinare e sta per rimettere l’armatura; per vederlo a referto però ci vorrà ancora qualche tempo. Nel frattempo Mordenti continuerà a fare da backup a Perla.