I musei di Varese si preparano agli eventi di novembre: ecco cosa vedere

I Musei Civici di Varese, il 1° novembre, Festa dei Santi, rimarranno chiusi ma il 5 novembre i visitatori avranno la possibilità di ammirare i musei con l’ormai consueta apertura gratuita della prima domenica del mese.

Nelle sale espositive di Villa Mirabello prosegue fino al 5 novembre la mostra “Un Albero da Abbracciare. Back To Nature – Ritorno Alla Natura” dell’Associazione Contemporary Art. I 34 artisti hanno ragionato sul fatto che la vita di un territorio, il mantenimento naturalistico delle sue diversità sono direttamente connessi ai comportamenti virtuosi in campo ambientale delle persone. Il tema è di forte rilevanza, legato all’educazione individuale e collettiva alla Natura, nella valorizzazione di uno dei patrimoni più suggestivi del territorio.

Presso il Castello di Masnago, il 10 novembre alle 18.00 inaugurerà la mostra “Antonio Bassanini. Cotruttore del Novecento” in corso fino al 4 febbraio (foto). Questa esposizione, a cura di Chiara Bassanini, Giovanna Franco Repellini e Andrea Strambio de Castillia, in partenariato con il Comune di Varese ed in collaborazione con ANCE Varese e Associazione “Amici di Piero Chiara”, si sviluppa negli spazi del Castello di Masnago e della sede dell’ANCE di Varese (dal 30 novembre ore 18.00). L’obiettivo della mostra è continuare a diffondere, promuovere e approfondire la figura di Antonio Bassanini che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo urbano lombardo e italiano collaborando con architetti e ingegneri come Zacchi, Figini e Pollini, Portaluppi, Gio Ponti, Muzio e successivamente Mattioni, Caccia Dominioni, Soncini e Magistretti. L’itinerario della mostra si sviluppa nei due spazi espositivi attraverso delle sezioni tematiche. Saranno presenti la sezione biografica con lettere personali, memorie dattiloscritte, medaglie e riconoscimenti, insieme a un video, realizzato da Angelo Boris Boriolo, con interviste ai curatori e filmati storici. Ci sarà inoltre una postazione interattiva con tutte le costruzioni realizzate da Bassanini a Milano e in Italia, una sezione dedicata al regesto di tutte le costruzioni dell’impresa con fotografie e informazioni sintetiche, oltre alle sezioni focalizzate sugli edifici urbani, pubblici, industriali, di culto e con approfondimenti sull’EUR e sul rapporto tra Bassanini e gli architetti e lo sviluppo del cantiere del Novecento. Ogni sezione è completata da fotografie storiche e recenti, approfondimenti testuali, documenti e video dell’epoca e contemporanei, progetti, schizzi e modellini realizzati dall’Ufficio Tecnico Bassanini o dagli architetti e ingegneri con cui collaborava, in mostra grazie ai prestiti di alcune istituzioni culturali, tra cui l’Archivio Storico Diocesano di Milano e la Fondazione Vico Magistretti di Milano. Info:E. press@larafacco.com.

Sabato 18 novembre si terrà una visita guidata alla mostra al Castello di Masnago dalle 10.00 alle 12.00 In collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese, l’evento è aperto a tutti, agli Architetti che parteciperanno all’intero evento saranno riconosciuti n. 2 cfp. Nell’ambito dell’iniziativa “Conosci il tuo patrimonio” sabato 11 novembre alle 15.00 al Castello di Masnago si terrà la visita guidata “Tra dame e cavalieri”. Ingresso gratuito. Per conoscere le altre iniziative

L’Associazione Varese Praticittà nella serata di sabato 11 novembre 2023 alle 17.00 proporrà al Castello di Masnago la conferenza “Educazione economico-finanziaria:le donne sanno parlare di soldi?” che intende sensibilizzare le giovani generazioni e in particolar modo le giovani donne sull’importanza della gestione economico-finanziaria in molteplici ambiti.

Giovedì 16 novembre nell’ambito di Radici Barocche , il gran finale del Festival Echi Urbani dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach, note di clavicembalo risuoneranno nelle sale del suggestivo Castello di Masnago, dove Lorenzo Ghielmi affronterà le più celebri pagine di J.S.Bach dedicate ad uno dei suoi strumenti prediletti: il concerto si terrà alle ore 21.00. È consigliata la prenotazione e l’acquisto tramite piattaforma OOOH.EVENTS (intero 14 euro, ridotto studenti 8 euro): .

In Sala Veratti, nell’ambito della “La Scatola magica prima rassegna del teatro Kamishibai” prosegue fino al 20 novembre la mostra “Butai” che presenta circa venticinque teatrini realizzati da Chicco Colombo, ispirati all’antico teatro giapponese. Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per info: info@lascatolamagica.eu. Sempre in Sala Veratti, dal 22 al 30 novembre, verrà presentata dal Centro culturale Massimiliano Kolbe, la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino”, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino. Ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021 La mostra è occasione per fare conoscere la sua figura alla popolazione, per una riflessione sui valori che guidano gli operatori di giustizia. Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.