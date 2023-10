I nuovi aspiranti clown sociali delle Stringhe Colorate presentano “Lo spettacolo più bello del mondo”

Dopo l’intensa preparazione, i nuovi clown volontari dell’associazione Stringhe Colorate sono pronti per andare a caccia di sorrisi!

Ma prima, si deve fare il battesimo del pubblico e quindi, ecco che ritorna: “Lo spettacolo più bello del mondo”, saggio, spettacolo, lezione aperta … ovvero, un modo per conoscere i nostri nuovi volontari e per far festa insieme.

A Laveno Mombello, all’oratorio del Ponte in via Battisti 85 sabato 1 1 novembre alle 20.45 ci sarà il momento di festa e spettacolo interpretato dagli aspiranti clown sociali dell’Accademia del Buonumore. Alla fine dello spettacolo è previsto un simpatico buffet.