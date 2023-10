I Papà al tappeto ricevono la visita speciale della Biblioteca di Azzate

Ospite speciale del prossimo appuntamento dei Papà al tappeto, sabato 21 ottobre alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio, sarà la Biblioteca di Azzate. Per l’occasione saranno da disposizione di genitori e figli tanti libri e albi illustrati per a tutte le età da leggere insieme, grandi e piccini.

Papà al tappeto è uno spazio di incontro, di gioco e confronto riservato al lato maschile della genitorialità. Un’iniziativa ad accesso libero e gratuito, un appuntamento fisso, ogni terzo sabato del mese, dalle ore 10 alle 12 nella sede di via Volta 44 delle Mamme in Cerchio.

L’iniziativa è nata con lo scopo di restituire ai papà un momento autonomo, riservato e privilegiato di gioco con i propri bimbi e, allo stesso tempo, libera per una mezza mattinata le mamme che a loro volta avranno qualche momento tutto per loro.