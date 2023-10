I parcheggi Kiss&Go piacciono alla giunta di Busto Arsizio e in piazza Trento e Trieste diventeranno tre

In seguito alla sperimentazione che si è svolta con esiti positivi durante la Settimana Europea della Mobilità, su proposta dell’assessore Loschiavo, la giunta ha deliberato i la realizzazione di 3 stalli destinati alla sosta breve di massimo 15 minuti, denominati “Kiss&go” e di uno stallo destinato alle operazioni di carico e scarico in piazza Trento e Trieste, nell’area fronte il civico 7, attualmente adibita alla sosta a pagamento.

Il provvedimento, in vigore a far data dal completamento degli atti amministrativi di competenza dirigenziale, ha lo scopo di agevolare la sosta nel perimetro esterno del centro storico, incentivando in tal modo anche le attività commerciali. Oltre al fatto che durante la Settimana la novità è stata accolta favorevolmente dai cittadini, la decisione è stata assunta anche in considerazione della presenza nelle aree limitrofe di un’offerta di sosta adeguata alle esigenze dell’utenza.