I ragazzi che fecero l’Italia: a Giubiano la commemorazione dei caduti delle guerre d’indipendenza

L’Associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859 ha commemorato domenica 29 ottobre i caduti delle Guerre d’Indipendenza, con un momento al cimitero monumentale di Giubiano.

Davanti alla lapide in memoria dei varesini che hanno sacrificato le loro vite per l’unità d’Italia, si è svolta la cerimonia ufficiale, alla presenza delle associazioni d’arma con i loro labari, gli alpini del Gruppo di Varese, la sezione dell’Ana, Marinai, Autieri, Combattenti e Reduci, Assoarma, Crocerossine, nonché del Gruppo Canterino dei Bosini e per le autorità il sindaco di Varese Davide Galimberti ed il consigliere provinciale Simone Longhini.

«Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli, il presidente del sodalizio garibaldino Luigi Barion nel prologo del suo intervento si è soffermato sulla significativa attuale immagine dello “shalom”, con cui una anziana a Gaza salutava i suoi carcerieri al momento della liberazione. Si è poi intrattenuto sul periodo storico dal 1848 fino al 1918 che ha visto il sacrificio di tanti giovani combattenti per la nostra unità e libertà. Il sindaco del capoluogo varesino, reduce da una riunione dell’Anci a Genova, a tema “tre colori nel cuore”, ha richiamato l’importanza di tenere sempre vivo il ricordo di chi si sacrificò per la Patria».

Di seguito è stato dedicato un toccante momento di raccoglimento presso la tomba dell’avv. Giovanni Valcavi primo presidente di Varese per l’Italia, alla presenza della madrina Paola Bassani Valcavi, vedova del compianto presidente. Il tutto suggellato dalle emozionanti note dell’Ave Maria di Schubert suonate da Stefano Trotta.