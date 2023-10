I ragazzi di Friday For Future Varese in piazza per il clima: “Smettete di giocare con il nostro futuro”

Giovani varesini nuovamente in piazza per il clima. Sfilano per le vie della città i ragazzi di Friday For Future, che in occasione della mobilitazione italiana per il clima e dello sciopero nazionale per il clima indetto dal movimento Fridays for Future Italia, hanno organizzato nel pomeriggio una manifestazione pacifica e apartitica partita da piazza Montegrappa.

«Il primo messaggio che questa piazza vuole lanciare, il messaggio che più mi preme trasmettere, per la giornata del global strike, da persona appartenente alla generazione Z, che erediterà un mondo di ingiustizie sociali, un mondo più caldo di due gradi rispetto a quello dei suoi nonni è che noi non abbiamo paura di dire che abbiamo paura del futuro, la nostra generazione è terrorizzata all’idea di non avere un domani. Lavoro precario, crisi climatica, ecomafie, sono figli di un sistema economico corrotto e deleterio che sta portando il nostro mondo ad implodere su se stesso».

A parlare è Luigi di Friday For Future, che dà voce alle paure dei suoi coetanei, e invita tutti, soprattutto i “grandi” a prendersi la responsabilità di invertire la rotta. Le nostre azioni quotidiane, piccole o grandi che siano, non sono sufficienti, quelli di cui necessitiamo è un’azione studiata, politica, globale. Azione globale che non chiediamo ma pretendiamo, e che non sta partendo dall’alto. Noi non accetteremo di far pace con l’establishment. In un sistema economico capitalista i governi continueranno a speculare su migranti e guerre, le banche non saranno mai etiche, l’allevamento non abbandonerà mai la sua intrinseca violenza, il parlamento non veicolerà mai un cambiamento radicale, che non è un capriccio, bensì il minimo per garantire un futuro al pianeta. Davanti alle nostre richieste veniamo chiamati e chiamate esaltati, fanatici, ma noi oggi siamo qui e siamo molto fanatici, molto incazzati, davanti a chi vuole la nostra morte non abbiamo paura di urlare che noi pretendiamo il futuro».