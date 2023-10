I giovani di Fridays For Future Varese tornano in piazza per il clima

In occasione della mobilitazione italiana per il clima e dello sciopero nazionale per il clima indetto dal movimento Fridays for Future Italia, Fridays for Future Varese ha organizzato per venerdì 6 ottobre una manifestazione pacifica e apartitica che si snoderà attraverso le vie del centro città.

Il ritrovo è previsto per le ore 17:00 in Piazza della Repubblica, e sono invitati a partecipare studenti, insegnanti, lavoratori, bambini, genitori, nonni. Il corteo terminerà ai Giardini Estensi.

Una chiamata all’azione che, come raccontato dai giovani di FFF Varese, è stata ulteriormente sottolineata in un recente articolo pubblicato su questo giornale, riguardante i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai in Lombardia. In tale articolo, Giovanni Prandi del Servizio Glaciologico Lombardo ha affermato: «Per affrontare queste sfide è dunque necessario ridurre drasticamente l’uso dei combustibili fossili, principali responsabili dei cambiamenti climatici, a favore di energie rinnovabili». L’augurio è che i cittadini si impegnino attivamente in questa direzione. È fondamentale comprendere che il cambiamento è possibile, ma richiede sforzi collettivi e un cambiamento di mentalità”

«Dopo i grandi passi fatti negli anni 2019 e 2020 – hanno continuato dal FFF di Varese – adesso stiamo assistendo ad un cambiamento di direzione verso politiche molto meno ambiziose, mentre i disastri “naturali” legati al clima continuano a peggiorare. Quindi i giovani di Varese chiamano nuovamente in piazza tutta la cittadinanza per far sentire in maniera sempre più forte l’urgenza di un’azione incisiva, immediata e condivisa a livello globale per arginare i danni provocati dai cambiamenti climatici e, nel giro di pochi anni, riuscire a rallentare e bloccare i cambiamenti stessi. L’obiettivo che ci unisce è sempre lo stesso: restare al di sotto del grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto ai livelli pre industriali così da evitare le conseguenze più catastrofiche previste».