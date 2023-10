I Repubblicani di Reguzzoni si presentano: una serata aperta al pubblico per ascoltare e raccontarsi

L’Associazione politica I Repubblicani apre le sue porte al pubblico. La creatura guidata da Marco Reguzzoni organizza un appuntamento aperto per presentarsi e ascoltare riflessioni e suggerimenti.

Giovedì 12 ottobre, nella cornice dell’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona, dalle ore 21, la realtà presieduta da Marco Reguzzoni lancerà il primo incontro pubblico dal titolo “Inno alla gioia”, durante il quale si spiegheranno principi, finalità e iniziative che andranno a caratterizzare un impegno politico ambizioso, orientato a costruire un vero movimento popolare di massa.

«Il nome della serata vuole indicare il nostro desiderio di superare la sfiducia e lo scontento che caratterizzano la società e il suo rapporto con la politica, puntando su un modo di governare fondato sulla competenza, sulla concretezza e su alcuni valori cardine inderogabili per riportare benessere e felicità», spiega Marco Reguzzoni. «L’attività dei Repubblicani guarda a un modello liberale, liberista e federalista, orientato a costruire un’Europa forte e coesa superando i fallimenti dell’Unione Europea».

La serata del 12 ottobre è aperta a tutti. «L’intento è fare un piccolo racconto di ciò che desideriamo rappresentare – prosegue Reguzzoni – ma soprattutto ascoltare chi ha proposte o domande da rivolgere, senza filtri. Chiunque voglia conoscere e capire, sarà il benvenuto all’Hilton di Solbiate Olona».

Intanto I Repubblicani hanno messo a punto sia un sito di informazioni e opinioni dal nome MEGA – Make Europe Great Again, sia un portale associativo, attraverso il quale è stata avviata la raccolta delle adesioni. «Da quando ci siamo ripresentati sulla scena – conclude il presidente Reguzzoni – tantissimi esponenti della società, dell’impresa e del lavoro si sono avvicinati al progetto e hanno dato la loro disponibilità a collaborare. Nell’evento di presentazione ascolteremo anche qualcuno di loro, oltretutto in diversi casi si tratta di figure decisamente note. La partecipazione di persone qualificate rappresenta per noi un elemento cardine, perché ci aiuta a diffondere le idee e a suonare, tutti assieme, un “Inno alla gioia” che parli al cuore dei cittadini».