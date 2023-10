I sindaci di Casorate e Jerago scrivono i vertici di Bper Banca: “Cittadini delusi e preoccupati, si scongiuri la chiusura delle filiali”

Dopo l’annuncio dell’imminente chiusura delle filiali di Bper Banca di Casorate Sempione e Jerago con Orago, i rispettivi sindaci Dimitri Cassani e Emilio Aliverti hanno scritto oggi una lettera indirizzata ai vertici della banca, ai direttori delle filiali e al Prefetto Salvatore Pasquariello, per protestare contro la decisione.

“Le filiali di Casorate Sempione e Jerago con Orago hanno rappresentato da sempre un cardine fondamentale per i nostri cittadini, in particolare per le 550 imprese e attività commerciali del nostro territorio, per le famiglie e soprattutto per i tanti anziani che abitano e vivono i nostri centri – scrivono i due sindaci – La loro chiusura avrebbe un impatto profondo e immediato su circa 11mila abitanti, 4000 famiglie, oltre 1.600 ultra 70enni, lasciandoli senza un punto di riferimento cruciale”.

Una decisione che stupisce i due sindaci e che lascia “profonda delusione e preoccupazione” tra i cittadini.

“Aperti a un dialogo costruttivo siamo certi che comprendiate l’importanza di questa problematica per le nostre comunità e confidiamo nella vostra capacità di rivedere tale decisione”, concludono Cassani e Aliverti.

Qui il testo integrale della lettera