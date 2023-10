I varesini in viaggio verso il Nepal: secondo giorno tra terremoto, attese e primi passi

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota.

Il gruppo – composto da sedici escursionisti, appassionati di montagna – è partito il 20 ottobre, direzione Katmandu, da cui saliranno poi verso l’Himalaya.

A guidarli c’è Ngima Sherpa, un robusto 54enne nepalese la cui storia meriterebbe un racconto a parte, per narrare l’approdo in Italia.

Questo è il breve resoconto del loro secondo giorno

Giorno due

La giornata parte con un terremoto che però non avvertiamo perché intenti a sopravvivere al traffico di Kathmandu, in direzione aeroporto.

Qui oggi è un giorno di festa, il Dashain.

In aeroporto giunge la notizia di un iniziale ritardo del volo per Lukla causa maltempo. Il ritardo si protrae in modo inesorabile e i voli per Lukla vengono infine sospesi causa vento.

Ngima, il nostro sherpa, con un’abile trattativa ci procura 5 elicotteri disponibili a portarci. La notizia ha creato timori in alcuni e grande entusiasmo in altri. Arrivati a Lukla abbiamo avuto modo di osservere da vicino la famigerata pista dell’aeroporto più pericoloso al mondo, cosa che ci ha fatto apprezzare ancora di più l’elicottero. Il gruppo vota per un rientro in pullman.

Finalmente, dopo un frugale, ma succulento pasto, il nostro trekking ha inizio, con una tratta per metà percorsa al buio, destinazione Phakding.

Ciliegina sulla torta, durante la cena sono state servite anche delle deliziose pipe rigate saltate in padella…e le immancabili patatine fritte