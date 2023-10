I volontari del Banco per la Famiglia pronti per la Colletta Alimentare nel Gallaratese

Saranno ben 42 i supermercati della zona del Basso varesotto che saranno presidiati dai volontari dell’associazione Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta Odv in occasione della la colletta nazionale organizzata dal Banco Alimentare, prevista per sabato 18 novembre.



In quel giorno nei supermercati di tutta Italia si potrà acquistare e donare beni alimentari di prima necessità, affidati al Banco Alimentare, che poi li distribuisce alle realtà operanti sul territorio.

«La Colletta Alimentare è un evento annuale di estrema importanza, tanto per il fabbisogno dei banchi di solidarietà, quanto come esperienza di carità per chi la fa e per incontriamo» dice Antonio Bonicalzi, presidente del Banco per la Famiglia, nato a Gallarate.

«Raccoglieremo generi alimentari a lunga conservazione: sughi e pelai, legumi, tonno in scatola, carne in scatola, olio, late e alimenti per l’infanzia. Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 33 tonnellate nella nostra zona a fronte di una raccolta complessiva di 6700 tonnellate in tutta Italie (di cui 1700 nella sola Lombardia). I generi raccolti vengono poi distribuiti alle associazioni caritative presenti sul territorio e convenzionate con il Banco Alimentare, tenendo conto del numero di assistiti».

«Nella nostra zona le Associazioni convenzionate con Banco Alimentare che pertanto beneficeranno di quanto raccolto sono oltre venti, tra cui il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta ODV che assiste oltre 150 famiglie sul territorio del Gallaratese, garantendo un aiuto a nuclei in difficoltà temporanea con la distribuzione dell’equivalente di un pasto al giorno per 30 giorni/mese. Un aiuto tanto concreto quanto non risolutivo, a stimolare la ripresa dell’indipendenza delle famiglie che assistiamo».

Oltre che con donazioni nella giornata nazionale di sabato 18 novembre, Bonicalzi ricorda che è anche possibile «dare una mano come volontario per turni tipici di due ore», contattando l’indirizzo segreteria@bancofamiglia.it .