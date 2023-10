I voti del Varese: Banfi doppietta, che sfortuna per Guri

VARESE – ALBENGA 2-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Non è molto impegnato, forse un pizzico in ritardo sul primo gol

BALDARO 6: Attento in difesa, costante in spinta ma gli manca un p0′ di precisione

Settimo 6: Va vicino al gol con un diagonale ma poco altro

MOLINARI 6: Tanti duelli uno contro uno, ne esce spesso vittorioso. Sembra disturbato dal vento sulla lettura dei lanci lunghi dei liguri

COTTARELLI 5,5: Gara solida, ma è lo sfortunato protagonista della trattenuta in area che porta al rigore del 2-2

BENACQUISTA 6: Anche per lui una prestazione senza alti ma nemmeno bassi

VITOFRANCESCO 6,5: Prima da esterno, poi da terzino. Spinge bene e forte sulla destra

MANDELLI 6: Solita prestazione di grande sostanza

Palazzolo 6: Un paio di inserimenti interessanti ma non trova compagni pronti sui suoi assist

PERISSINOTTO 6: Meglio da esterno che da mediano. Trova soluzioni puntando l’uomo dopo una prestazione così così in mezzo al campo

FURLAN 5,5: Non riesce a trovare le giocate giuste. L’Albenga lo ha studiato bene e non gli concede spazio

BANFI 7,5: Due sassate, una di sinistro e una di destro per due gol di ottima caratura. Peccato che la sua doppietta porti un solo punto

GURI 6: Ci mette qualche minuto a calarsi nella partita, poi prova un paio di giocate e sulla seconda è sfortunato a scontrarsi con il portiere. Botta al torace e viaggio in ospedale verso l’ambulanza

Zazzi 6,5: Possesso palla e velocità al gioco del Varese nella ripresa. Fa girare la squadra