I voti del Varese: da Guri ci si aspetta molto di più, Palazzolo nervoso ed espulso

CHIERI – VARESE 2-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Poco da fare sui due gol, non ha un granché da fare nel resto della gara

BALDARO 5,5: Anche oggi poco brillante, ma qualcosina di buono si vede. Ancora troppo poco

Stampi 5,5: Ha sul piede la palla del 2-2 ma spara alto all’ultimo secondo

MOLINARI 6: Qualche colpa suddivisa con i compagni sul primo gol, nel resto della gara è ruvido ma efficace

COTTARELLI 6: Anche lui ha le sue colpe nel primo tempo, si rifarebbe con un gol valido che gli viene annullato

BENACQUISTA 5: Si perde l’uomo sull’azione che porta alla rete del vantaggio avversario, poi una gara nella quale sembra mancargli la giusta determinazione

PERISSINOTTO 5,5: Accelera ma non troppo. Si vede a sprazzi e non sempre bene

VITOFRANCESCO 5,5: Anche lui oggi ha le sue colpe. Tanti palloni sbagliati, non da lui

MANDELLI 5,5: Quando c’è da rompere il gioco va benissimo, ma se c’è da costruire perde mordente

Palazzolo 5: Entra nella ripresa, un paio di buone giocate, poi la stupidata che dà il via alla rissa finale

GURI 5: Pasticcia, si ostina in giocate complicate che gli fanno perdere spesso la palla. Ancora a secco e non è una casualità

BANFI 6,5: Lotta su ogni pallone, un regista avanzato di grande livello. Sfortunato sul palo

FURLAN 5,5: Mezzo punto in più per il gol – con deviazione provvidenziale – ma come per Guri una prestazione del genere non può essere positiva. A loro si chiede di trainare la squadra e invece si vedono poco e senza continuità