I voti del Varese: la gara di Pisan dura 4′, Banfi e Guri ci provano senza fortuna

VARESE – FEZZANESE 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 5,5: Beffato dalla traiettoria di Bruccini, ha colpe ma non eccessive. Peccato perché è praticamente l’unico tiro in porta della Fezzanese

BALDARO 5,5: Inizia maluccio con un controllo mancato, poi fatica a entrare in partita e commette il fallo da rigore. Cresce con i minuti ma l’espulsione di Pisan complica i piani

Colombo 6: Entra grintoso e presente, sbaglia pochi palloni

BERNACCHI 6: Gara tosta in difesa e prova a farsi vedere anche in avanti sui corner, senza fortuna

COTTARELLI 6: Prestazione attenta come di consueto ma anche lui non brilla

Palazzolo 6: Dovrebbe dare il cambio di passo alla squadra ma la gara cambia troppo presto. Prova a far girare la squadra anche in inferiorità con buone trame ma senza trovare l’imbucata giusta

BENACQUISTA 5,5: Qualcosa ma non abbastanza. Si fa vedere con continuità ma i suoi cross poche volte arrivano a bersaglio

VITOFRANCESCO 6,5: Inizia da mediano, poi scala a destra, la costante è la corsa e l’impegno che non mancano mai

ZAZZI 6,5: Uno dei più positivi, ma anche lui ha la sua dose di malasorte quando con un buon sinistro colpisce il palo

Mandelli 6,5: Rincorre tutti e recupera mille palloni, purtroppo non serve per il risultato finale

PERISSINOTTO 5,5: Un’altra gara compassata, senza le giuste accelerazioni. Va vicino al gol con un diagonale

Pisan 4: Il voto come i minuti della sua sfortunata partita, conclusa con un cartellino rosso diretto per rimediare a un passaggio sbagliato

FURLAN 5,5: Anche oggi non riesce a mettersi in moto come dovrebbe

BANFI 6: Ci prova e ci riprova ma sbatte costantemente sulla difesa verde. Quando ha lo spunto giusto viene messo a terra, ma per l’arbitro fa tutto da sé (possibile?)

GURI 6: È quello che numericamente ha il maggior numero di occasioni ma il fatto di non aver segnato non è un punto a suo favore. Il gol lo troverebbe anche ma anche su di lui c’è una decisione arbitrale che lascia molti dubbi