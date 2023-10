I voti del Varese: Palazzolo e Furlan, la qualità paga

RG TICINO – VARESE 2-2 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

CASSANO 6: Benino sulle uscite, forse poteva fare meglio sulla ribattuta che porta al primo vantaggio

COTTARELLI 6: Un po’ di sofferenza nel primo tempo ma è anche quello che spinge meglio

Palazzolo 7: Il suo ingresso aiuta a cambiare volto alla partita e il suo gol è il primo in trasferta dell’anno per il Varese

MOLINARI 6: Qualche sbavatura, soprattutto in impostazione ma contro gli attaccanti dell’Rg Ticino sarà un compito arduo per tutti

BERNACCHI 6,5: Dei due dietro è quello che regge meglio. Va anche vicino al gol con una bella incornata

Liberati 6: Qualche minuto di qualità per gli ultimi decisivi minuti

BENACQUISTA 6: A tratti in difficoltà, ma quando ha spazio per correre lo sfrutta tutto

VITOFRANCESCO 6,5: Parte da esterno, finisce da regista a centrocampo e mediano in copertura. Tuttocampista ed esempio

MANDELLI 5,5: Oggi non benissimo. Ci mette un po’ a trovare le spaziature giuste e anche in copertura non è attento come al solito.

Zazzi 7: Entra e tocca mille palloni, cambia davvero volto alla squadra e la conduce al pareggio

PERISSINOTTO 5,5: Anche lui fatica e finisce per rincorrere gli avversari. Prova qualche inserimento ma anche lì non è preciso

Pisan 6,5: All’esordio in campionato, serve un cioccolatino a Palazzolo per il gol che dà il via alla rimonta

FURLAN 7,5: Quando accelera fa paura. Ci ripetiamo, ma oggi ci mette anche lo zampino per il 2-2 finale

SETTIMO 6: Nel primo tempo maluccio, perde diversi palloni. Ha un’altra espressione nella ripresa e si vede nella lotta sul pallone

Baldaro 6: Dentro nel finale, fa la sua parte

BANFI 6,5: Un grande lottatore, oggi il gol l’avrebbe anche meritato ma Harrasser gli sfodera una gran parata sul colpo di testa. Poi aiuta la squadra per rimontare