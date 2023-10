I voti del Varese: si sblocca Banfi, esordio positivo per Palazzolo

VARESE – VADO 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

CASSANO 6,5: Inizia con un’uscita a vuoto, per fortuna senza conseguenze. Poi si rifà in uscita su Donaggio nel primo tempo e nella ripresa le sue prese alte sono sempre convincenti

COLOMBO 6,5: Non soffre in difesa e prova anche a spingere. Qualche sbavatura ma non importante

Benacquista 6: Dentro nel finale, dà una mano alla squadra

COTTARELLI 6,5: Gara attenta in difesa, tanti duelli di testa vinti per un’altra prestazione convincente

MOLINARI 6,5: Poche incertezze, dalle sue parti non si passa. Si fa vedere anche per delle aperture di ottima fattura

BALDARO 6,5: In campo dopo qualche panchina, inizia timido e con qualche respinta non convincente. Prende consapevolezza con il passare dei minuti e nel finale, quando passa a destra, è più sicuro

VITOFRANCESCO 6,5: Classe 1988, non diteglielo! Corre fino all’ultimo minuto in pressione con una generosità fuori comune. Che capitano!

MANDELLI 6: Gara ruvida, lui recupera, contrasta, lotta e qualche volta perde palla. Ma il carattere è quello giusto

ZAZZI 6: Era per lui un test importante dopo qualche uscita sotto media. Si districa bene a metà campo, fa girar palla e corre bene. Avanti così

Perissinotto 6: Ci mette tanta voglia e in copertura dà una mano

FURLAN 7,5: Andate a vedere l’azione+assist per il gol di Banfi, che spettacolo! Mette sempre sotto pressione la difesa ospite, accelera e frena a suo piacimento

LIBERATI 6: Si impegna anche in copertura quando serve dando buoni segnali. Si vede poco in avanti se non per l’imbucata per Banfi in apertura

Bertazzoli 6: Voto “stiracchiato” perché la vittoria è importante. Ma dovrebbe capire che serve qualcosa in più, soprattutto quando la squadra stringe i denti e serve lottare su ogni pallone

BANFI 7: Finalmente il gol. E vale tre punti. La prestazione non è mai stata un problema, neanche oggi. Speriamo si sia tolto il tappo

Palazzolo 6,5: Non è ancora al meglio ed entra da attaccante, gestisce bene il pallone, scambia e tiene lontani i pericoli dall’area biancorossa