Idrogeno a Cairate ed energia dal termovalorizzatore. Acinque e Agesp Energia abbozzano il futuro

Agesp Energia e Acinque guardano oltre. L’acquisizione del 70% delle quote della società bustese che vende gas ed elettricità da parte del gruppo lombardo è solo il primo passo verso quello più ampio e (si spera) luminoso della transizione energetica. Nel frattempo i dirigenti delle due società si incontrano col sindaco di Busto Arsizio nella sala del consiglio comunale, abbozzando scenari futuri.

Uno dei passi principali lo ha annunciato il direttore generale di Agesp Gianfranco Carraro «la realizzazione di un impianto della produzione di idrogeno nell’ex-cartiera di Cairate, di proprietà di Prealpi Servizi di cui Agesp detiene il 60% delle quote insieme ad Amsc ed Aspem, è parte di una lettera di intenti che abbiamo scritto» – dice e aggiunge che c’è una società (la Expand di cui abbiamo parlato qui) che ha mostrato tutto il suo interesse.

L’altro passo verso la transizione ecologica andrà fatto portando a termine il progetto di teleriscaldamento alimentato dal termovalorizzatore Neutalia (che proprio nei giorni scorsi ha annunciato la gara per la nuova maxi-turbina), un’operazione non nuova per Acinque che gestisce già quello di Como e sta realizzando quello di Lecco: «Proprio sul modello di Lecco vogliamo espandere la rete a Busto Arsizio – ha detto l’amministratore delegato Stefano Cetti – perchè per noi questo è fondamentale e prossimamente metteremo mano ad un piano di investimenti per quello di Agesp Energia».

In questi due passaggi si legge il futuro del progetto che il sindaco Antonelli ha benedetto nel suo intervento: «Questa cessione è un grande lavoro fatto dai nostri professionisti e dai dirigenti. In tempi che cambiano velocemente, oggi bisogna mettersi con chi è ben strutturato. Servono investimenti per allargare il teleriscaldamento che verrà collegato al termovalorizzatore di Neutalia».

Sia Antonelli che il presidente di Agesp Energia Francesco Attolini sottolineano la congruità dell’operazione e la tutela dei dipendenti: «Non c’è stata nessuna svendita, la trattativa è stata portata avanti valutando tutto. Abbiamo anche ottenuto che per 6 anni i 31 dipendenti saranno garantiti».

Marco Canzi, presidente di Acinque assicura il raccordo con le istituzioni: Nella nostra compagine societaria ci sono 5 enti locali in cui operiamo e hanno il 50%, A2a che è un partner industriale importante, ha il 40%, e il 10% è sul mercato. Lavoriamo a stretto contatto con gli enti pubblici territoriali per gli investimenti. Busto Arsizio entra in un modello vincente e funzionante.

Abbiamo territori e interessi comuni. Abbiamo gestito il rifacimento del palazzetto del ghiaccio a Varese, a Monza stiamo rifacendo l’illuminazione pubblica, a Lecco una rete di teleriscaldamento simile a Busto».

L’amministratore unico di Agesp Francesco Iadonisi è certo: «Iniziamo un percorso di strategia aziendale che vuole far crescere Agesp Energia. Abbiamo colto un’opportunità che permetterà lo sviluppo di questa società». Anche il marchio, per il momento, rimarrà «perchè – ha aggiunto Cetti – ha un valore e noi dobbiamo tutelarlo, ispira fiducia nei clienti che presto vedranno i benefici con nuove offerte e una digitalizzazione che semplificherà la vita».