È il belga Van Coppenolle a tagliare per primo il traguardo della Gran Fondo Tre Valli Varesine

La Gran fondo Tre valli varesine è già un’esperienza per il solo fatto che vi partecipano oltre 3200 persone. Un esercito di sportivi che portano colore, allegria e passione nelle strade del circuito, un’atmosfera in grado di contagiare chiunque.

La seconda edizione della Tre Valli varesini gravel esperience di sabato mattina ha visto la partecipazione di oltre 460 ciclisti al via dalla affascinante cornice del Race Village ai Giardini Estensi di Varese. Sabato pomeriggio è stata la volta dei 253 velocisti alla gara a cronometro dall’Ippodromo sul circuito che percorre la Valganna.

Alla 7° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine si sono iscritti 2.512 persone da 42 Paesi del mondo. Questa mattina erano 2.068 i ciclisti al via in via Sacco. Lars Van Coppenolle è il primo a tagliare il traguardo della 7° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – Uci gran fondo world series.

L’atleta belga chiude con il tempo di 3h16’34’’ e con una media di velocità di circa 40 km/h. Dietro di lui a pochi secondi un ottimo Giovanni Loiscio e Federico Pozzetto.

Per gara corta (100 km) trionfa Samuele Oliveto in 2h41’22’’ in volata su Nicolò Ghielmetti e Daniel Pellegrinelli. Mentre la gara in rosa su unica distanza (Mediofondo) ha visto l’ottima performance di Dalila Ivana Sasso in 3h00’41’’ davanti alla bravissima Olga Cappiello che riconferma la sua ottima forma e Martina Biolo.

Quarta prova del circuito Specialized Gran Fondo Series è l’appuntamento ideale per concludere al meglio la stagione di gare. Le condizioni meteo perfette e la grande affluenza di appassionati hanno celebrato questa gara come una delle Gran Fondo regine nel panorama internazionale. Una grande soddisfazione per la società ciclistica Alfredo Binda constatare che la gara di Varese piace agli amanti della bicicletta e che ogni anno il numero dei partecipanti aumenta, in controtendenza rispetto alle altre manifestazioni di Gran Fondo.

Le classifiche per categoria sono consultabili al sito https://www.endu.net/it/events/granfondo_tre_valli_varesine/results