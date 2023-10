“Il cammino delle torri” tra storia e leggenda: torna Maccagno Imperiale

Corre l’anno 962 quando alcuni maccagnesi, osservando il lago in tempesta, scorgono un’imbarcazione in difficoltà. Subito attivati per il salvataggio, scoprono che il natante tra le onde trasporta Ottone I Imperatore del Sacro Romano Impero, il quale, per gratitudine, insignisce il borgo di Maccagno con il titolo di Feudo Imperiale.

Nasce così la leggenda dello “Sbarco dell’Imperatore”, messa in scena ogni anno a Maccagno con costumi medievali, per celebrare la storia del borgo. La leggenda si intreccia con la successiva storia della famiglia Mandelli, potenti commercianti e proprietari della zecca di Maccagno, che avevano evidenti interessi a far sì che il territorio da loro controllato fosse slegato dalle lotte signorili per il dominio del Lago Maggiore.

Anche quest’anno la comunità maccagnese si ritroverà per le vie della Maccagno Imperiale a raccontare questa storia, con due giorni di attività ed eventi in pieno stile medievale. In questo 2023, inoltre, il progetto della manifestazione ha vinto per la seconda volta il bando del Ministero della Cultura per le rievocazioni storiche, entrando così a far parte dell’elenco ufficiale delle rassegne storiche italiane in costume. Un riconoscimento che dona lustro agli sforzi decennali della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore nel portare avanti la manifestazione molto sentita dalla comunità e non solo.

Negli ultimi tre anni la rievocazione è caratterizzata dall’attenzione a una narrazione più fedele alla verità storica, conservando tuttavia la leggerezza del consueto corteo imperiale e dello sbarco al porto di Maccagno Inferiore. Nel 2021 si era iniziato a discernere “Tra verità e leggenda”, nel 2022 si è tenuto come fil rouge l’anniversario della fondazione della zecca di Maccagno con il tema “L’oro dei Mandelli”, mentre Maccagno Imperiale 2023 porterà i visitatori sempre più numerosi e attenti alle

tematiche storiche, a percorrere “Il cammino delle torri”, una traccia che unisce le diverse costruzioni fortificate costruite a difesa del territorio.

La giornata di sabato sarà dedicata alle visite guidate, ideate e condotte dallo storico Federico Crimi, direttore del Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno, alla scoperta delle torri e delle fortificazioni di Maccagno in un itinerario che, partendo dalla piazza del sagrato della chiesa di Santo Stefano, attraversa il borgo medievale per terminare presso il giardino privato di Palazzo Mandelli, messo a disposizione dagli attuali proprietari, con un aperitivo conviviale organizzato dalla Pro Loco, in compagnia dei “Coniugi Mandelli”, storica presenza della manifestazione interpretati da attori in costume.

Le visite guidate si svolgeranno alle ore 10.00 e alle ore 16.30. Sabato pomeriggio si terrà anche lo stage di danze medievali, aperto alla partecipazione di grandi e piccini, per prepararsi ai balli di piazza previsti per la giornata di domenica al seguito del Corteo dell’Imperatore. Lo stage è gratuito e si terrà al Parco delle Feste di via Martinetti a Maccagno, a cura dell’associazione “I Danzatori del tempo”.

Sempre al Parco delle Feste, per i più piccoli si segnala un’anteprima venerdì 7 alle ore 16.30, con il laboratorio di cucina medievale condotto da Elisabetta Cornolò, in cui verranno preparati i Biscotti dell’Imperatore.

Domenica 8 ottobre è la giornata dedicata all’aspetto più folkloristico della rievocazione. La piazza antistante la chiesa di Santo Stefano sarà allestita per tutta la giornata a Mercato medievale, con la presenza di diversi banchi di antichi mestieri con dimostrazioni di tecniche tradizionali che coinvolgeranno i visitatori in varie attività creative. La piazza è circondata da altre location nelle quali si potranno svolgere diverse attività per tutte le età: l’Oratorio, dove si terranno i giochi medievali per i bambini a partire dalle ore 10.30; la Cittadella, dove sarà presente lo stand della falconeria didattica “Terra Incantata” e dove si svolgeranno i laboratori creativi per bambini condotti dalla “Casa delle Forme e dei Colori” di Maccagno alle 11.00 e alle 14.00; il sagrato d’erba retrostante la chiesa sarà zona dell’Accampamento militare condotto da Federico Roveroni, esperto di tattiche e armi antiche e di usi e costumi del Medio Evo, che terrà la sua conferenza alle ore 11.30.

A partire dalle ore 12.30 sarà servito un Pranzo Contadino con pasta e fagioli e polenta con funghi proposto dallo staff gastronomico della Pro Loco Maccagno. Successivamente, la festa si sposterà al porto di Maccagno Inferiore, dove alle 15.30 si potrà assistere allo Sbarco dell’Imperatore e al Corteo imperiale con figuranti di tutte le età, accompagnato dai musici itineranti di “Tempus Fugit”. Il corteo imperiale attraverserà le strette vie del borgo antico per finire di nuovo nella piazza del mercato con lo spettacolo degli Sbandieratori della Città di Somma Lombardo e le performance di strada di giullari e saltimbanchi fino al termine della manifestazione alle ore 18.00.

Clicca qui per visionare il programma completo

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Tra le belle novità di quest’anno si annovera la pubblicazione ufficiale dell’opuscolo sul “Cammino delle torri” redatto da Federico Crimi, un libretto agile ed elegante che sarà in distribuzione gratuita alle visite guidate e resterà testimonianza tangibile dell’impegno di divulgazione della storia della Maccagno Imperiale. Un impegno che si è manifestato sempre più forte negli ultimi anni anche attraverso altri progetti che la Pro Loco ha ideato e realizzato in strettissima collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’appoggio di enti filantropici operanti sul territorio come Fondazione Comunitaria del Varesotto, con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche storiche, artistiche e paesaggistiche del comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

«La Pro Loco di Maccagno è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio locale ed è determinata a porsi nuovi obiettivi per i prossimi anni – dichiara il presidente Michele Todisco –. Continueremo a organizzare gli eventi tradizionali, da Maccagno Imperiale alla Festa della Gabella e lavoreremo per inserire queste attività all’interno di una progettualità più ampia che porti risorse economiche e umane sul territorio. Ci stiamo riuscendo grazie alla condivisione degli obiettivi con la comunità tutta e attraverso l’ascolto delle diverse esigenze espresse da chi il territorio lo vive tutti i giorni».

Il menù del Pranzo Contadino completo dei prezzi sarà presto disponibile sui siti e sulle pagine social di Pro Loco Maccagno Lago Maggiore. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.maccagnoimperiale.it oppure telefonare o mandare un messaggio al +39 3515061272

