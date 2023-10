Il campionato regionale di motocross fa tappa al Ciglione della Malpensa

Il Campionato Regionale di motocross organizzato sotto l’egida della FMI fa tappa in provincia di Varese. Domenica 8 ottobre i protagonisti della rassegna lombarda si sfideranno infatti sulla pista dal crossdromo Ciglione della Malpensa.

Sul tracciato nei pressi dell’aeroporto è previsto l’arrivo di oltre 150 atleti provenienti da tutte le province. Tanti, come ampio è il programma delle gare visto che le categorie interessate sono MX1 – MX2 Elite, Fast, Expert, Rider, Veteran, Superveteran, Master, Femminile e 125 Senior.

Il programma sia apre di buon mattino: tra le 8,30 e le 10,30 sono infatti previste le prove libere. Alle 11 lo start dei primi turni di gara che proseguiranno sino alle 13,30. L’ora di pausa pranzo sarà utilizzata anche per il ripristino del tracciato così i piloti torneranno in pista dalle 14,30. Le gare si concluderanno intorno alle 17,30 e saranno seguite (dalle 18 circa) dalle premiazioni.

La manifestazione sarà a ingresso gratuito per tutta la giornata; all’interno degli spazi del Ciglione è infatti possibile mangiare grazie ai punti di ristoro allestiti in collaborazione con l’organizzazione. Il pass auto per il parcheggio interno ha invece un costo di 5 euro.

Il campionato regionale tornerà quindi domenica 29 ottobre per quello che sarà l’ultimo grande appuntamento stagionale della pista della Malpensa.