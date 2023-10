Il Chiostro di Voltorre ospiterà Milibro 2023, festival della Microeditoria autoprodotta e del libro d’artista

Giunto alla sua terza edizione, Milibro 2023 si terrà al Chiostro di Voltorre a Gavirate il prossimo 22 ottobre a partire dalle 10.

Sarà l’occasione per incontrare microeditori, artisti, scrittori, illustratori e stampatori, dalle storiche edizioni come Pulcinoelefante alle più avanguardiste come LIbrifinticlandestini.

Milibro, come sempre, sarà anche un variegato laboratorio dove il pubblico potrà imparare e sperimentare tecniche di stampa creative e originali per progettare e costruire con materiali artistici, trovati o riciclati il proprio libro d’artista.

Oltre a questo, l’Associazione Sinòpia patrocinata dal Comune di Bodio Lomnago e in collaborazione con il Comune di Gavirate ha messo a punto un ricco programma con ingresso libero: si parte con la visita guidata del Chiostro a cura delle guide della Provincia di Varese, due laboratori per bambini e ragazzi dedicati al Caviardage e alla Stampa con torchio grazie al Brunitoio di Ghiffa e a Barbara Corda, oltre a due spettacoli di narrazione e teatro con Raccontoebasta e Quelli dell EuGenio.

Nella sala conferenze a partire dalle 14 interverranno Laura Persico Tirelli di Cento amici del Libro Biblioteca Braidense di Milano e Alessandra Manzoni biblioterapista di Biblioideale.

Oltre alla Associazione italiana Ex Libris esporranno a Milibro 2023

Pulcino Elefante Edizioni Osnago

Lithos Edizioni Como

Casa editrice Libera e Senza Impegni

Asinelli editori Varese

Librifinticlandestini Milano

Sartoria Utopia Milano

Silvia Cibaldi

Schiene Pelose Edizioni

Marina Chio’

Ed.Ilagodicarta di Sissi Sardone

Tiziana Romanin

L’ingresso all’evento è a offerta libera.