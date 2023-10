Il cinema Lux di Sacconago proietta in anteprima “A passo d’uomo”. Organizza il Cai

La proiezione è aperta a tutti e prevede uno sconto per i soci Cai. Il film interpretato dal premio Oscar Jean Dujardin racconta un viaggio senza tempo alla scoperta della natura

Il 19 ottobre esce nelle sale cinematografiche di tutta Italia “A passo d’uomo”, di Denis Imbert, con l’attore Premio Oscar Jean Dujardin, distribuito da Wanted. Una delle sale che lo proietterà, unica nel circondario tra Varesotto e Alto Milanese, è quella del cinema Lux di Sacconago. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di natura con tutte le sue sfumature.

Si tratta del film che lo scorso maggio ha aperto il 71° Trento Film Festival ed è tratto dal libro di Sylvain Tesson “Sentieri neri” (Sellerio 2018), autore già noto al pubblico italiano per aver ispirato anche il pluripremiato film “La pantera delle nevi”, uscito l’anno scorso.

Il CAI si è accordato con Wanted per dare a tutte le Sezioni la possibilità di organizzare una proiezione nella propria città e di intervenire per una presentazione. La proiezione è aperta a tutti ma a tutte le socie e i soci CAI è inoltre garantito uno sconto sul biglietto di ingresso (7 euro intero, 5 euro soci Cai), dietro presentazione della tessera in corso di validità.

La serata avrà inizio alle 20,45 e la visione sarà introdotta dalla giornalista Pamela Lainati, referente del centro di cinematografia e cineteca del Cai, e dal presidente del cai di Busto Arsizio Paolo Tagliabue.

Di cosa parla il film

Durante una serata alcolica, Pierre, autore ed esploratore, precipita dall’alto di un edificio. Uno stupido incidente che lo porterà in un coma profondo. Sul letto di ospedale, una volta risvegliato, si promette di attraversare la Francia a piedi dal Mercantour (a Sud est) fino a Cotentin (all’estremo Nord Ovest). Un viaggio unico e senza tempo alla scoperta della natura, della bellezza della Francia e di una rinascita personale.