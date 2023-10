“Il comune sulla sicurezza è molle come un fico”: il commento fuori dalle righe del segretario della Lega di Varese

«Il Comune sul tema sicurezza è molle come un fico» è questo il commento di Marco Bordonaro, Segretario della Lega di Varese, la notizia della rapina di sabato sera alla coppia in piazza Repubblica.

«Udiamo continuamente il solito disco rotto che la sicurezza non sarebbe di competenza dei comuni, ed è un modo per scaricare la responsabilità e tapparsi gli occhi di fronte a una città sempre più degradata e con notizie sempre più preoccupanti, in questo caso una rapina nemmeno a tarda ora della sera – Continua il segretario cittadino del Carroccio – A Milano Giuseppe Sala, sindaco di una giunta di sinistra, ha nominato un comitato strategico per la sicurezza con a capo Franco Gabrielli, ex capo della polizia e dei servizi segreti. A Varese, invece, hanno paura anche solo di ascoltare le rivendicazioni dei sindacati della polizia locale in commissione sicurezza».

«Servono, purtroppo, misure speciali – Conclude Bordonaro – La situazione, infatti, è precipitata a tal punto anche per colpa di chi, per anni, ha negato vi fosse un grave problema, primi tra tutti il sindaco, che ha le deleghe a sicurezza e legalità, e all’assessore alla polizia locale. Si assumano le loro responsabilità»