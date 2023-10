Il Dì dei Bruscitti si avvicina. Aperte le prenotazioni per la cena organizzata dal Magistero

Iscrizioni aperte fino al 3 novembre. Ecco come fare per partecipare alla serata speciale, diventata ormai tradizione dell’autunno

Come è ormai consuetudine della città di Busto Arsizio torna il Dì dei Bruscitti 2023, manifestazione enogastronomica incentrata sul famoso piatto bustocco che si terrà giovedì 9 novembre, nella sala riservata al primo piano di Malpensafiere.

Oltre ai bruscitti della tradizione, che saranno preparati in abbondanza secondo la ricetta originale del Magistero, nel Menù sempre più ricco si potranno scoprire altri piatti tipici bustocchi. Naturalmente non potrà mancare anche il dolce “Polenta e Bruscitti”.

Dopo il successo dello scorso anno, il magistero ha pensato di riproporre la nostra lotteria gastronomica, con tantissimi premi succulenti. La quota di partecipazione per il Dì dei Bruscitti 2023 è di 40€ a persona, già comprensivi di ben 3 biglietti della lotteria ciascuno.

Considerando il successo delle ultime edizioni, vi invitiamo a prenotare sin da ora, inviando una mail a: prenotazioni@magisterodeibruscitti.org comunicando: NOME e COGNOME di ogni singolo partecipante.

Il termine delle prenotazioni è fissato per il giorno 03/11, salvo esaurimento posti. Inviando la mail di prenotazione riceverete una risposta di conferma se tutto regolare.

Chi volesse potrà fare un bonifico al conto del Magistero ci saranno ben 4 casse separate per evitare coda all’ingresso.

C/c intestato a: MAGISTERO DEI BRUSCITTI DI BUSTO GRANDE

IBAN: IT 68 T 03488 22800 000000036072

Causale: Prenotazione Dì di Bruscitti di …..”nome e cognome”

Importo: 40 € per partecipante

Appuntamento dalle 19,30, con inizio alle ore 20,00, per una bella serata conviviale in amicizia e allegria, gustando i nostri piatti della tradizione.